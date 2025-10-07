Marcelo Mindlin se encamina a tomar el control de la productora brasileña dueña de Loma Negra

Con una adhesión del 99,99% de los acreedores, la brasileña InterCement —controlante de Loma Negra, la mayor cementera de Argentina— aprobó su Plan de Reestructuración y se encamina hacia una nueva etapa bajo el control de un grupo de inversores encabezado por Marcelo Mindlin, el empresario argentino fundador y presidente de Pampa Energía.

El ingreso de Mindlin se concretará a través de LATCEM, la sociedad mediante la cual se asociará con Redwood Capital Management, fondo con sede en Nueva York, y Moneda–Patria Investments, administradora de activos con fuerte presencia regional. Juntos se convertirán en los principales accionistas de InterCement, una de las mayores productoras de cemento de Brasil y una pieza clave en el mercado de la construcción en América del Sur.

Marcelo Mindlin es uno de los empresarios más influyentes de la Argentina. Al frente de Pampa Energía, lidera la principal compañía integrada del sector energético, con activos en Vaca Muerta, negocios de generación eléctrica, transporte y producción de gas natural. La firma es, además, la mayor generadora privada del país y la cuarta productora de gas, con fuerte presencia en la cuenca neuquina.

Su desembarco en el negocio cementero amplía el alcance de sus inversiones hacia un sector directamente vinculado al desarrollo industrial y la obra pública. Mindlin también es accionista controlante de SACDE, una de las principales constructoras del país, y co-controlante de Orígenes Seguros, una de las mayores aseguradoras del mercado local.

El Plan de Reestructuración aprobado en Brasil permitirá reducir sustancialmente la deuda de InterCement y capitalizar pasivos, lo que dejará a la compañía con una estructura financiera sólida y sin vencimientos significativos en los próximos cinco años. Los nuevos accionistas, además, aportarán una línea de crédito adicional para fortalecer el capital de trabajo y garantizar la continuidad operativa durante la transición.

El acuerdo apunta a poner fin al período de estrés financiero que afectó a la cementera en los últimos dos años y devolverle el rol estratégico que históricamente tuvo en la región. Tanto InterCement como Loma Negra mantendrán el funcionamiento normal de sus operaciones, conservando los estándares de calidad, el empleo y las relaciones con clientes y proveedores.

Si la Justicia de São Paulo homologa el acuerdo, Mindlin y sus socios pasarán a controlar un actor clave del mercado cementero sudamericano. La operación consolida la posición del empresario argentino como uno de los hombres más poderosos del negocio energético e industrial del país, y lo proyecta con fuerza en el plano regional.

El movimiento también marca el regreso de capitales argentinos a la industria brasileña y refuerza la integración productiva entre ambos países, anticipando un nuevo ciclo de inversiones en sectores de infraestructura y construcción donde podrían generarse sinergias entre los negocios de Pampa Energía y Loma Negra.