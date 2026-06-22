Jorge Brito, de Genneia, destacó el potencial nacional: «Argentina puede convertirse en un hub global de energía e inteligencia artificial»

En la antesala de la 56° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizada en Panamá, la empresa argentina Genneia destacó las ventajas competitivas de Argentina tanto para atraer inversiones estratégicas, como desarrollar infraestructura energética y convertirse en un destino para centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

La firma especializada en energías renovables participó del Diálogo de Alto Nivel con el Sector Privado «Hacia una Agenda de Prosperidad: Posicionando a las Américas para una Nueva Ola de Oportunidades». El encuentro reunió a líderes empresariales, autoridades gubernamentales y representantes de organismos internacionales para debatir los desafíos y oportunidades de la región en materia de energía, comercio, inversión e innovación.

En ese contexto, el presidente de Genneia, Jorge Brito, integró el panel «Energía y Recursos Críticos», junto a ministros de energía y ejecutivos de empresas de energía, como Exxon y AES. En su discurso, compartió su visión sobre las oportunidades que posicionan a la Argentina como un actor estratégico en el nuevo mapa energético global.

«Argentina puede convertirse en un hub global de energía e inteligencia artificial porque cuenta con una combinación única de recursos naturales, infraestructura en desarrollo y un marco regulatorio que empieza a brindar la previsibilidad que demandan las inversiones de largo plazo», sostuvo Brito ante distintos líderes gubernamentales y empresariales.

En ese sentido, subrayó que el país reúne condiciones excepcionales para consolidarse como uno de los principales destinos de inversión energética de la región, impulsado por la complementariedad entre los recursos convencionales, no convencionales y renovables.

«La combinación de Vaca Muerta, el desarrollo del GNL (gas natural licuado), el potencial eólico de la Patagonia y la radiación solar del noroeste argentino nos coloca en una posición privilegiada para responder a la creciente demanda global de energía», señaló.

También valoró el papel del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), afirmando que es «la herramienta jurídica y fiscal que el sector privado necesitaba para viabilizar grandes inversiones. Ofrece previsibilidad impositiva, aduanera y cambiaria por 30 años y cambia radicalmente la ecuación para proyectos como plantas de licuefacción de GNL y nuevas líneas de transmisión eléctrica».

Durante el panel también se abordó el crecimiento exponencial de la demanda energética asociada a la inteligencia artificial y la oportunidad que representa para países con abundancia de recursos energéticos competitivos.

En esa línea, aseguró que «hoy la inteligencia artificial demanda gigavatios de energía limpia en todo el mundo. Argentina ya cuenta con más de 6.000 MW de capacidad renovable instalada y algunos de los mejores factores de carga eólicos del planeta. Eso nos convierte en un destino altamente competitivo para la radicación de centros de datos de nueva generación».

Argentina puede convertirse en un hub global de energía e inteligencia artificial porque cuenta con una combinación única de recursos naturales, infraestructura en desarrollo y un marco regulatorio que empieza a brindar la previsibilidad que demandan las inversiones de largo plazo. Jorge Brito, presidente de Genneia.

Además, destacó que la disponibilidad de energía renovable será un factor determinante para la localización de las nuevas inversiones tecnológicas a nivel global. «Los centros de datos requieren energía abundante, confiable y con baja huella de carbono. Tenemos la oportunidad de aprovechar nuestros recursos para atraer esas inversiones y desarrollar una nueva economía vinculada a la tecnología y el conocimiento», agregó.

Finalmente, Brito sostuvo que el desafío del país es transformar su potencial energético en crecimiento económico sostenible y generación de valor agregado.

«La Argentina tiene la oportunidad histórica de pasar de ser un exportador de recursos a convertirse en un productor de energía y de industrias asociadas con proyección internacional. La combinación de nuestros recursos energéticos y un entorno cada vez más favorable para la inversión nos permite pensar en un desarrollo de largo plazo con mayor valor agregado», concluyó.