El oro que quedó bajo tierra: Santa Cruz: avanza con la inspección técnica en el proyecto Cap Oeste

Inspectores de la Secretaría de Estado de Minería, realizaron inspección en el proyecto Cap Oeste, ubicado en el Macizo del Deseado santacruceño. Fotos gentileza.

El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, llevó adelante una inspección técnica en el proyecto Cap Oeste, operado por Patagonia Gold, ubicado en el Macizo del Deseado, en el marco de las acciones periódicas de fiscalización y control que se realizan sobre los proyectos mineros de la provincia.

El proyecto Cap-Oeste se ubica dentro de un corredor estructural que se extiende seis kilómetros desde el prospecto La Pampa en el noroeste hasta el prospecto Tango en el sureste. Hasta la fecha, el yacimiento Cap-Oeste tiene una extensión identificada y delimitada de 1,2 kilómetros.

Tras el cese de las operaciones mineras en la mina a cielo abierto de Cap-Oeste en julio de 2018, Patagonia Gold continúa recuperando metales preciosos mediante lixiviación residual y ahora se centra en evaluar el desarrollo del componente de mayor ley de los recursos minerales totales, denominado «zona estilo COSE», que contiene aproximadamente 300.000 onzas de AuEq con una ley de 19 g/t de AuEq.

Los recursos minerales totales, medidos e indicados, incluyen una zona de alta ley debajo de la mina a cielo abierto actual, denominada mineralización tipo COSE, de aproximadamente 478 000 toneladas con una ley promedio de 19,4 gramos por tonelada (g/t) y 298 000 onzas de AuEq contenidas. Este material es apto para la extracción estándar con cianuro, según la estimación de los recursos minerales, realizada por Cube Consulting en su informe técnico NI 43-101 de 2018.

Inspección técnica

Durante la visita, personal técnico de la Autoridad minera recorrió distintas áreas operativas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para el desarrollo de las actividades, evaluar aspectos vinculados a la seguridad de las operaciones, y constatar el estado general de las instalaciones.

La recorrida, formó parte de las acciones de fiscalización que lleva adelante el Gobierno Provincial, para verificar el cumplimiento de los estándares operativos, fortalecer los mecanismos de control y promover el desarrollo responsable de la actividad minera en Santa Cruz.

En ese sentido, se precisó que estas inspecciones, permiten mantener un contacto directo con los equipos técnicos y operativos de los proyectos, fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y supervisión que garantizan una gestión eficiente y transparente de la actividad minera en Santa Cruz.

Si bien la mina a cielo abierto detuvo su explotación en 2018, el proyecto continúa activo ya que la empresa se encuentra desarrollando, evaluando su fase subterránea y realizando trabajos de prospección continua. Además, las autoridades mineras provinciales realizan auditorías regulares en el lugar para garantizar la operatividad y los estándares de seguridad.

Desde la Secretaría de Estado de Minería, se afirmó que se continuarán realizando inspecciones y monitoreos en los distintos emprendimientos mineros de la provincia, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con el control de las operaciones, la protección de las personas y el desarrollo responsable de los recursos minerales santacruceños.