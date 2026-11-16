De cero a Vaca Muerta: abren inscripciones para tres certificaciones técnicas de ocho meses

Vaca Muerta suele aparecer como una oportunidad para quienes buscan incorporarse a la actividad energética. Sin embargo, antes de pensar en un trabajo dentro de la industria, hay una pregunta que necesita respuesta: ¿qué hay que aprender para empezar?.

Con esa perspectiva, CENOVA abrió las inscripciones para sus Certificaciones Profesionales 2027, una propuesta que reúne tres trayectos formativos vinculados con distintas áreas de la actividad: Operador/a de Campo, Operador/a de Plantas de Gas y Petróleo y Operador/a de Fractura Hidráulica.

Cada certificación tiene una duración de ocho meses y combina una base de conocimientos compartidos con contenidos técnicos específicos. La estructura contempla cuatro módulos comunes y un quinto módulo orientado a las particularidades de cada área. De esta manera, quienes cursen podrán incorporar conocimientos generales sobre la industria y profundizar en los procesos propios del trayecto elegido.

Las propuestas cuentan con el aval de UFLO Universidad y ofrecen turnos mañana y noche, una alternativa que busca facilitar el acceso a la formación de personas con distintas disponibilidades horarias.

Tres caminos para acercarse a la industria

Aunque las tres certificaciones comparten una estructura formativa, cada una está orientada a un área diferente de la actividad energética.

La certificación de Operador/a de Campo está vinculada con las tareas que se desarrollan en las instalaciones y operaciones de campo. La de Operador/a de Plantas de Gas y Petróleo se enfoca en los procesos asociados al funcionamiento de estas instalaciones y al tratamiento de los hidrocarburos. Por su parte, la de Operador/a de Fractura Hidráulica aborda una de las etapas centrales del desarrollo no convencional, vinculada con la estimulación de los pozos.

La diferencia entre los trayectos permite que cada persona pueda elegir su formación de acuerdo con el área de la industria que le interese conocer y en la que busque desarrollar conocimientos técnicos.

Para Sergio López, director de CENOVA, la formación constituye una instancia fundamental para acercar a las personas a las características y exigencias de la actividad energética.

«Cuando hablamos de Vaca Muerta, muchas veces ponemos el foco en las oportunidades que genera la industria, pero también tenemos que preguntarnos cómo preparamos a las personas para participar de ese desarrollo. La formación técnica es una parte central de ese proceso. Buscamos que quienes se acerquen a estas certificaciones puedan comprender cómo funciona la actividad e incorporar conocimientos específicos desde el comienzo».

Formación vinculada con la actividad productiva

El desarrollo de Vaca Muerta no solo demanda inversiones, infraestructura y tecnología. También plantea el desafío de formar personas con conocimientos técnicos vinculados con los distintos procesos que integran la cadena de valor de los hidrocarburos.

En ese escenario, la articulación entre instituciones educativas y empresas del sector adquiere relevancia.

«La formación tiene que estar conectada con lo que sucede en la industria. Por eso es importante trabajar junto a las empresas, conocer sus procesos e identificar qué conocimientos técnicos necesitan las personas que se desempeñan en cada área», señaló López.

Las certificaciones no representan una garantía de inserción laboral. Sí constituyen una alternativa de formación para quienes buscan acercarse a la actividad energética, conocer sus procesos e incorporar herramientas técnicas que les permitan comenzar a construir un recorrido dentro del sector.

Inscripciones para las Certificaciones Profesionales CENOVA 2027

Las tres propuestas tienen una duración de ocho meses, cuentan con el aval de UFLO Universidad y se dictarán en turnos mañana y noche.

Operador/a de Campo

Operador/a de Plantas de Gas y Petróleo

Operador/a de Fractura Hidráulica

Las inscripciones estarán abiertas desde el lunes 16 de noviembre de 2026 y pueden realizarse a través del siguiente link: postulación.