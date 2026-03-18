Burford presiona en el juicio por YPF y afirma que Argentina no podrá revertir el fallo por USD 18.000 millones

La disputa judicial por la expropiación de la petrolera YPF crece y suma nuevo capítulo. Luego de otro intento de la Argentina para frenar el caso, Burford volvió a contraatacar al Estado y lo acusó de fijar una «resistencia masiva» destinada a evadir el incumpliento de la sentencia.

El fondo inglés, principal beneficiario de la condena por la expropiación de la petrolera, se mostró confiado y aseguró que Argentina no podrá revertir el fallo por USD 18.000 millones por lo que considera innecesaria la estrategia del país de presentar múltiples apelaciones.

Burford sobre el fallo contra la Argentina por YPF

Burford Capital lanzó su nueva crítica en contra del pedido del país a la Cámara de Apelaciones de Nueva York de suspender el proceso de Discovery. El fondo considera que el Estado argentino recurre a tácticas de retraso persistentes para evitar el pago de USD 16.100 millones derivados de la nacionalización de la petrolera, la cifra aumenta a unos USD 18.000 con los intereses que corren desde 2023.

El CEO de Latam Advisors, Sebastian Maril, escribió en X: «Los beneficiarios del fallo YPF afirman que Argentina tiene bajas probabilidades de éxito en la apelación primaria, citando el alto estándar legal y la solidez del fallo de primera instancia. Rechazan las defensas centrales del país (Fórum Non Conveniens e International Comity), destacan que el incumplimiento fue comercial y no derecho soberano. La presentación la realizaron esta madrugada en conexión al pedido de Argentina de suspender el Discovery».

La postura del fondo llega luego de que la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) presentara hace diez días una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones para suspender el proceso de «Discovery» que exigió la parte demandante.

Burford rechazó el pedido y planteó su argumento en varios puntos, pero los más destacados fueron:

Que es muy poco probable que el país prevalezca en apelación. «Argentina no ha presentado en absoluto pruebas contundentes que justifiquen que tenga probabilidades de éxito en la apelación».

Que Argentina no puede demostrar que las consecuencias de su propio incumplimiento constituyan daño irreparable.

Que enfrenta “graves perjuicios con cualquier suspensión”.

El fondo liderado por Christopher Bogart y Jonathan Molot, sostiene que Argentina implementó una estrategia sistemática de rechazo a los fallos en su contra y que con ello ha prolongado el proceso por más de dos años, obstaculizando la ejecución y evitando entregar los datos solicitados sobre sus activos.

El exsubprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, detalló: «La Cámara puede incluir esta cuestión en la agenda de la audiencia ya convocada para el 16 de abril, en la que considerará la apelación argentina contra la orden de Preska de entregar correos y mensajes de cuentas personales de ciertos funcionarios y ex funcionarios (como el ministro Caputo y el canciller Quirno), o resolverla antes sobre la base de los escritos de las parte».

Estados Unidos volvió a apoyar a la Argentina en el juicio por YPF

El organismo, que conduce Sebastián Amerio, detalló que el gobierno estadounidense pidió al tribunal que tenga en cuenta los principios de cortesía internacional y reciprocidad al momento de resolver el planteo argentino.

La presentación se vincula con la moción de emergencia que la República Argentina elevó el 6 de marzo, en la que solicitó suspender la etapa de producción de documentos (discovery), así como el requerimiento de sanciones y la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

En su memorándum, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sostuvo que el discovery actualmente en curso resulta “excesivamente intrusivo” cuando se dirige contra un Estado soberano.

Según el documento, este tipo de requerimientos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la puerta a que tribunales extranjeros adopten medidas similares contra los propios Estados Unidos.

Por ese motivo, el gobierno norteamericano solicitó a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que considere las implicancias del caso en materia de relaciones exteriores al evaluar el pedido argentino de suspender el proceso.

Con información de Infobae