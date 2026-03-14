Estados Unidos volvió a respaldar a la Argentina en el juicio por YPF y pidió frenar el “discovery”

Estados Unidos respalda a la Argentina en el juicio por YPF.

La Procuración del Tesoro de la Nación informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo de la moción de emergencia presentada por la Argentina para suspender el proceso de discovery posterior a la sentencia en el caso YPF.

Estados Unidos volvió a apoyar a la Argentina en el juicio por YPF

El organismo, que conduce Sebastián Amerio, detalló que el gobierno estadounidense pidió al tribunal que tenga en cuenta los principios de cortesía internacional y reciprocidad al momento de resolver el planteo argentino.

La presentación se vincula con la moción de emergencia que la República Argentina elevó el 6 de marzo, en la que solicitó suspender la etapa de producción de documentos (discovery), así como el requerimiento de sanciones y la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

En su memorándum, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sostuvo que el discovery actualmente en curso resulta “excesivamente intrusivo” cuando se dirige contra un Estado soberano.

Según el documento, este tipo de requerimientos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la puerta a que tribunales extranjeros adopten medidas similares contra los propios Estados Unidos.

Por ese motivo, el gobierno norteamericano solicitó a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que considere las implicancias del caso en materia de relaciones exteriores al evaluar el pedido argentino de suspender el proceso.

Con información de Infobae