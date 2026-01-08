Capitales privados refuerzan el desarrollo minero en San Juan por USD$19millones

El proyecto Filo Sur se ubica en uno de los distritos mineros más prometedores de la cordillera sanjuanina.

La minería en San Juan sumó un nuevo respaldo de capitales privados con el anuncio de una colocación privada por parte de Mogotes Metals, la compañía que impulsa el proyecto Filo Sur en la cordillera provincial. La operación, por un total de 19 millones de dólares canadienses, permitirá fortalecer la posición financiera de la empresa y avanzar con mayor previsibilidad en el desarrollo del yacimiento.

El eje central de la colocación fue la incorporación de CD Capital, un fondo de inversión especializado en minería, que comprometió 15 millones de dólares canadienses de la oferta total. Con este movimiento, el fondo se convierte en uno de los principales accionistas de Mogotes Metals y aporta un respaldo estratégico clave para el futuro del proyecto.

Además del financiamiento, el acuerdo contempla la incorporación de Carmel Daniele, fundadora y directora ejecutiva de CD Capital, al directorio de la compañía. Su llegada suma experiencia técnica y estratégica, con una trayectoria reconocida en la identificación y desarrollo de proyectos mineros de escala internacional y en la gestión de fondos por más de mil millones de dólares.

La apuesta de CD Capital por Mogotes se apoya en un conocimiento profundo del distrito. El fondo fue inversor temprano en el proyecto Filo del Sol, ubicado en la misma región que Filo Sur, donde su participación inicial permitió ampliar campañas de exploración que culminaron en uno de los mayores descubrimientos de cobre de las últimas décadas en terrenos vírgenes.

Daniele integró el directorio de Filo Corp hasta su reciente adquisición por parte de BHP y Lundin Mining, una operación valuada en 4.500 millones de dólares canadienses, y actualmente forma parte del consejo de Lundin Gold, una de las compañías mineras de mayor capitalización del sector. Estos antecedentes refuerzan el perfil estratégico del nuevo socio de Mogotes Metals.

La relación entre la minera y el fondo quedó formalizada mediante un acuerdo de derechos de inversor, diseñado para sostener una alianza de largo plazo. Entre sus principales puntos se incluyen derechos de preferencia en futuras rondas de financiamiento, la opción de incrementar la participación accionaria hasta el 19,9% en un plazo de cinco años y la permanencia de un representante en el directorio mientras el fondo mantenga al menos el 5% de las acciones.

La empresa busca acompañar el crecimiento del proyecto sin afectar de manera significativa a los accionistas actuales, al tiempo que garantiza una participación activa del inversor estratégico en las decisiones clave. El objetivo es avanzar de forma ordenada y sostenida en un contexto global cada vez más competitivo para la minería metalífera.

Con el cierre de la colocación, sujeto a las aprobaciones regulatorias de la Bolsa de Toronto, Mogotes Metals queda mejor posicionada para impulsar el desarrollo de Filo Sur. La operación se inscribe en un escenario más amplio de renovado interés inversor por la minería en San Juan, una provincia que continúa consolidándose como uno de los polos mineros más atractivos de la Argentina.