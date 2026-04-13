Central Puerto ingresa al mapa de Vaca Muerta tras adquirir a Patagonia Energy

Patagonia Energy había adquirido las áreas Aguada del Chivato y Aguada Bocarey en 2021 a la firma Medanito. Foto: archivo.

Central Puerto (CEPU) ingresó a la industria del petróleo y el gas al alcanzar un acuerdo con Patagonia Assets Limited para adquirir la totalidad de Patagonia Energy. Se trata de una firma que es titular de las áreas Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, ubicadas en las cercanías de Rincón de los Sauces.

La firma, es uno de los principales grupos privados de generación eléctrica en el país, y actualmente cuenta con una matriz energética diversificada a través de 16 centrales, incluyendo energía térmica, eólica, hidroeléctrica y solar.

En su conjunto, estas centrales representan una potencia instalada cercana a los 7.000 megavatios (MW) y una generación de anual de 18.598 gigavatios-hora (GWH) equivalente al 14.9% de la generación del sector privado.

De esta forma, la Central Puerto entró al mapa de Vaca Muerta. Si bien ambas áreas son principalmente convencionales, poseen un alto potencial para recursos no convencionales al encontrarse en la denominada «ventana del petróleo». Patagonia Energy las había adquirido en 2021 a la firma Medanito.

Según indicó Central Puerto ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el reciente acuerdo constituye «un hito relevante» en el proceso de diversificación de sus actividades, dentro de su estrategia de crecimiento y expansión. Además, señalaron que la operación forma parte de una visión de largo plazo orientada a consolidarse como una plataforma energética integral.

“La diversificación es la clave para potenciar el crecimiento del grupo y contribuir al desarrollo energético de la Argentina”, destacaron fuentes empresarias en declaraciones a Clarín.

En ese sentido, la empresa argumenó que la adquisición les permitirá fortalecer su posicionamiento competitivo y generar nuevas oportunidades de desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo.

«La transacción contribuirá a optimizar la estructura de negocios de la sociedad, diversificando sus fuentes de ingresos y mitigando riesgos asociados a la concentración en sus actividades tradicionales», concluyeron.

Actualmente, el cierre de la operación está sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes habituales para este tipo de transacciones. Hasta ahora, Central Puerto se había consolidado como líder en generación eléctrica, con presencia en energía térmica, hidroeléctrica y renovable.