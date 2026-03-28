CERAWeek: Argentina busca aprovechar las grietas del mercado para colocar la energía de Vaca Muerta

El ciclo de charlas CERAWeek by S&P Global no es solo el encuentro más importante del mundo en temas de energía, sino una suerte de termómetro o anticipo de lo que deparará el resto del año para este sector clave. Y en esta ocasión, el megaevento del cual participó el Diario RÍO NEGRO dejó tres conceptos en clave en torno a la transición energética, el dominio de la energía que necesita el mundo y la oportunidad argentina de colar las exportaciones de Vaca Muerta por las grietas que se marcaron en el viejo orden mundial.

Lo primero y más claro que se vio en la cita de la cual participaron comitivas y empresas de 85 países, es que la transición energética hacia fuentes no fósiles no es más una prioridad, en especial para los gobiernos.

Este cambio que le da más vida la petróleo y en especial al gas natural, no es para nada casual y se entrecruza con el segundo concepto clave de la semana de charlas que es el de dominio energético, y unido indisolublemente a eso, la seguridad energética.

El CEO de Shell, Wael Sawan fue posiblemente quien más en claro dejó el mensaje que hoy está marcando la crisis del Golfo Pérsico: «Sin seguridad energética, no hay seguridad nacional». Y en esa búsqueda de asegurar las fuentes de energía, es que el petróleo y el gas se pueden quitar por un buen tiempo la etiqueta del calentamiento global, por ser al final del día las fuentes más seguras de energía.

El concepto clave de todo el evento fue el de dominio energético, que claro está que es planteado por el gobierno de los Estados Unidos y que no solo cobra mucha más relevancia tras el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente y los cortes que ha generado en las cadenas de suministro de energía del mundo, sino que se permeó en toda la semana de charlas.

El elefante en la sala de CERAWeek

Mientras el secretario del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum planteó que «el dominio energético es que podemos ocuparnos de todas nuestras propias necesidades domésticas y tenemos la capacidad de abastecer, en cantidades, a todos nuestros aliados para que no tengan que depender de otros».

Para esto sumó que la estrategia del «presidente Donald Trump de de dominio energético, de lo que se trata es de la abundancia energética; se trata de que la energía sea asequible en casa para impulsar nuestra economía y ganar la carrera armamentista de la inteligencia artificial«.

Representantes de 85 países participaron del encuentro en Houston.

Detrás de este discurso estuvo el gran «elefante en la sala» de CERAWeek, que no solo fue que nadie marcó la responsabilidad del gobierno norteamericano en la actual -y enorme- crisis energética que mantiene el petróleo desde hace un mes rozando los 100 dólares.

Sino que también ese «elefante» se tradujo en una suerte de cuidar al extremo los discursos que se dieron por parte de las empresas ante el temor de posibles represalias de la gestión de Trump y en la ausencia de múltiples delegaciones asiáticas y en especial de países de Medio Oriente.

Los pescadores de Vaca Muerta

La frase que reza que «a río revuelto, ganancia de pescador», calza a la perfección con lo que hicieron las múltiples empresas argentinas que estuvieron presentes como participante de esta semana de charlas en Houston. Y es que en este orden mundial del sector energético roto, fragmentado, aprovecharon la turbulencia para tratar de colocar las futuras exportaciones de Vaca Muerta por esas grietas.

En medio de esta crisis que acaba de llegar al mes de duración, Argentina logra sacar ventaja y así lo dejó en claro el secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, quien planteó al petróleo y en especial al futuro gas natural licuado (GNL) de Vaca Muerta como una alternativa, una opción segura de suministro por la ubicación argentina tan alejada de los ejes de conflicto.

Gobiernos y empresas participaron de un evento en Houston para promover las inversiones en Vaca Muerta. (Foto: Clarín Fotografía)

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, sostuvo que este río revuelto «acelera los proyectos de GNL de Argentina», en referencia a que es posible que la tercera fase del plan exportador se de casi en simultáneo con la segunda, hacia 2028 ó inicios de 2029.

En esta 44° edición de CERAWeek se habló como nunca de Argentina y su GNL, cuando hace un año era apenas una cita al pie del evento. Está vez fue nombrada y señalada por muchas empresas no argentinas, como fue el caso del CEO de Chevron, Mike Wirth.

Las petroleras argentinas aprovecharon todo esto para hacer negocios y se volvieron con una sonrisa porque esta vez más que nunca parece ser que la salida de Argentina no estará en Ezeiza, sino en los buques metaneros.