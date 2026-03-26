Marín sobre Vaca Muerta: «De acá a 2031 habrá una inversión de 130.000 millones de dólares»

Desde la ciudad más emblemática para el petróleo como es Houston, en el estado de Texas, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, realizó una presentación en la que llamó a las empresas de servicios norteamericanas a desembarcar en Vaca Muerta, dado que destacó que «entre 2025 y 2031 habrá una inversión de 130.000 millones de dólares, de la industria».

«Una compañía supermajor, de las más grandes del mundo, invierte en el orden de 18.000 a 25.000 millones de dólares al año en todos los activos que tiene en el mundo. En Vaca Muerta cada año habrá una inversión del orden de la que hace una supermajor», explicó Marín y detalló que ese volumen es la sumatoria de las diversas operadoras, pero concentrados todos en Vaca Muerta.

En esa línea, el titular de YPF remarcó que «lo que nosotros estimamos es que habrá una inversión de 130.000 millones de dólares de 2025 a 2031 y eso es muy importante», por lo que llamó a las empresas de servicios especiales de Estados Unidos a llevar sus servicios al shale argentino, ya que marcó que «los vamos a necesitar».

La charla se dio en el marco del encuentro organizado por la sede local del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG Houston), denominado «Breakfast series – Energy Leadership in Action en Houston, Texas», en un auditorio que estuvo colmado y en la cual también participaron los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilmeck, y el secretario coordinador de Energía de la Nación, Daniel González.

Marín fue contundente con en su presentación, al punto que aseguró que “para el 2030 Argentina es otro país y nosotros –el sector de los hidrocarburos- somos el cebador para que la economía despegue”.

YPF: «Para fin de año Argentina llega al millón de barriles por día»

El CEO de YPF también repasó las proyecciones de producción del país, del conjunto de las operadoras que detalló que «el año pasado pasamos el récord histórico del petróleo de Argentina con 878.000 barriles por día y se ve que estamos acelerando. En el gas también batimos el récord, y creo que para diciembre muy posiblemente se bata el millón de barriles».

En esa línea, Marín anticipó que para «2031 vamos a producir más de 1,5 millones de barriles de petróleo por día, contando el aporte del GNL que trabajamos con Eni y XRG de ADNOC». Un cúmulo de producción que al sumar las exportaciones de petróleo, GNL y líquidos llevaría al sector a los 45.000 millones de dólares anuales.

Marín explicó que entre las claves de este cambio de paradigma «la baja del riesgo país y la inflación, como clave para que podamos acceder a financiamiento externo». Y también los beneficios dados por «la desregulación y el RIGI» (el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).

Tras un repaso de los hitos del plan 4X4 de la petrolera, Marín remarcó que «YPF va a ser un operador de 2,2 millones de barriles, entre 20 más grandes petroleras del mundo» para lo cual «de 2025 al 2030 hay que hacer casi 2800 pozos en Vaca Muerta».