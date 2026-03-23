RÍO NEGRO en CERAWeek: Estados Unidos llamó a buscar «soluciones pragmáticas» a la crisis energética

El secretario de Energía de los Estados Unidos postuló que la crisis energética no será de largo plazo.

La 44° edición de CERAWeek by S&P Global se desarrolla en un clima alterado por la peor crisis energética global que disparó el conflicto en Medio Oriente, que sacó del mercado cerca del 20% del petróleo y el gas natural. En este escenario, el primer orador del ciclo de charlas más importantes del mundo en temas de energía fue el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, quien no solo buscó calmar los ánimos al indicar que la crisis en Medio Oriente se extenderá por «unas semanas más», sino que también hizo un planteo para nada casual, al llamar al mundo a buscar «soluciones pragmáticas» a la demanda de más energía.

En su planteo Wright tomó como ejemplo la crisis que tuvo parte de Estados Unidos durante las tormentas polares de enero pasado, pero se hace extensible a todo el mundo que ahora sufre por un lado el recorte en las entregas de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico, pero también la disparada general de sus precios.

El pragmatismo que planteó el funcionario del gobierno de Donald Trump es una forma elegante de decir que no es momento para exigir energías más limpias o una transición energética acelerada. Esta postura ya había sido planteada el año pasado por Wright en el mismo encuentro, aunque en un escenario muy distinto, cuando lo que se debatía era como dar energía a la mayor demanda que generará la inteligencia artificial.

«En electricidad es foco tiene que ser el pragmatismo. La tormenta dejó a miles de estadounidenses sin electricidad, donde murieron personas, lo deja en claro. No vamos a subir el precio de la energía para bajar 1 grado la temperatura. No vamos a hacer eso, aplicaremos pragmatismo», sentenció el secretario de Energía de Trump.

Mientras enumeró iniciativas que se llevan adelante en los Estados Unidos, como los pequeños reactores nucleares, también se ocupó de buscar calmar los ánimos en torno al efecto de la crisis generada por el conflicto en Medio Oriente.

El conflicto en Medio Oriente «terminará en las próximas semanas»

«Va a durar unas semanas más», aseguró Wright, mientras era aplaudido desde primera fila por el secretario del Interior de EE.UU, Doug Burgum. Y sumó que «esto es un shock energético de corto plazo, no de largo plazo».

Para el estadounidense, la disparada de los precios del petróleo, el gas natural licuado (GNL) y otros productos como el GLP o combustibles, se debe más a un «miedo de los mercados» que afecta las cotizaciones, que a un problema estructural, dado que sostuvo que el eje de fondo es que «la demanda no se vio afectada».

Contrariamente al llamado de calma del funcionario, las estaciones de servicio del centro de Houston, donde se desarrolla CERAWeek, marcan que en el corazón energético de los Estados Unidos ayer el precio del galón de gasolina (nafta) se vendía a 3,99 dólares, un precio que se sostiene lleva a la derrota de todo presidente, pues impacta directamente en la inflación y los costos de producción locales.

De hecho, a primera hora de la mañana de hoy hubo un despliegue de seguridad en las inmediaciones del Hilton Americas donde se desarrolla CERAWeek, no solo por la presencia de personalidades, sino también ante el temor de que se dieras protestas en contra de la suba del precio local de los combustibles, en línea con los reclamos que ayer hubo en la ciudad en contra de la guerra en el Golfo Pérsico.