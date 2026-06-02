Mercado laboral energético en Argentina: nuevas demandas, brechas de talento y desafíos para sostener el crecimiento del sector

Francisco Scasserra, director de Michael Page, advierte que el desarrollo energético del país impulsa una fuerte demanda de profesionales calificados, especialmente en regiones productivas como Neuquén. Foto archivo.

Argentina emerge como uno de los países de la región con mayor potencial de crecimiento en la producción de petróleo, gas natural y energías vinculadas a la transición energética global, principalmente impulsado por Vaca Muerta, el litio y el desarrollo de nuevas energías.

No obstante, persisten desafíos en materia de talento para acompañar el crecimiento del sector según sostienen desde Michael Page, la consultora especializada en reclutamiento de mandos medios a ejecutivos.

Michael Page es una de las consultoras de reclutamiento más reconocidas y respetadas a nivel mundial. Con operaciones en 37 países y más de 7.500 colaboradores, cotiza en la bolsa de Londres desde 2001, y ofrece servicios de selección y contratación de talentos y oportunidades profesionales a nivel local, regional y global. En Argentina, está presente desde 2007 y cuenta con equipos de reclutamiento especializados en las áreas de Finanzas, Tecnología, Sales, Marketing, Supply Chain & Ingeniería, Healthcare & Life Sciences y Recursos Humanos.

Claves para entender este escenario

“El país presenta actualmente un desarrollo desigual del talento, especialmente en regiones productivas como Neuquén, donde la expansión de la actividad del sector energético incrementa de manera sostenida la demanda de personal calificado», sostuvo Francisco Scasserra, Director en Michael Page.

Francisco Scasserra, Director en Michael Page. Foto gentileza.

«Este desbalance se ve acentuado por la fuerte concentración de talento en los grandes centros urbanos, donde solo se pueden concentrar actividades de soporte”, señaló.

Por otro lado, si bien las regulaciones provinciales que priorizan la contratación de talento local resultan relevantes para potenciar el impacto territorial de las inversiones, “la escala y el carácter de largo plazo de los proyectos podría volver insuficiente ese enfoque en el futuro, haciendo necesario complementar la disponibilidad local con la incorporación de talento proveniente de otros selectores, provincias e incluso del exterior”, afirma el consultor.

Otro punto crítico para Argentina está asociado al avance de la digitalización. De acuerdo con la Guía Salarial 2026 de Michael Page, esta transformación impulsa una creciente demanda de profesionales capaces de integrar conocimientos en inteligencia artificial, automatización y análisis de datos, entre otros. En el segmento de mandos medios a ejecutivos, en el que se especializa la consultora internacional, las compañías valoran cada vez más perfiles híbridos que integren expertise tecnológico con capacidades de liderazgo, autonomía y toma de decisiones en entornos complejos.

Asimismo, a medida que los proyectos ganan escala y complejidad, las organizaciones demandan líderes capaces de interactuar con múltiples actores y de desenvolverse en entornos cada vez más globalizados. En este contexto, “competencias como el dominio del inglés, la capacidad de comunicación, la inteligencia emocional, la gestión de equipos remotos y la articulación de intereses diversos se vuelven determinantes”, dice Scasserra.

¿Qué puede impulsar el movimiento del talento?

En un contexto en el que la demanda de talento especializado supera la disponibilidad actual, la propuesta de valor para el talento va más allá de la compensación económica, aunque continúa siendo un factor determinante. De acuerdo con la Guía Salarial 2026, la experiencia integral del colaborador se consolida como un elemento clave para atraer y retener talento en uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento del país.

El nivel salarial en estos roles varía según factores como los años de experiencia, el esquema de trabajo, la ubicación, la envergadura del proyecto y los gastos de locación. En ese marco, un ingeniero de mantenimiento puede percibir entre 5,5 y 8 millones de pesos brutos mensuales, mientras que en posiciones de alta responsabilidad, como gerencias de PMO (Project Management Office) vinculadas a megaproyectos, los salarios pueden alcanzar hasta 17 millones.

“Los profesionales priorizan cada vez más los planes de salud para ellos y sus familias, las oportunidades de especialización y crecimiento, los bonos por desempeño, la flexibilidad laboral y una cultura organizacional basada en la transparencia y la confianza. Por otra parte, Argentina presenta un tipo de cambio que resulta atractivo aunque el directivo reconoce que los costos del día a día, muchos de ellos dolarizados, equilibran parcialmente esa ventaja”, dice Scasserra.

Con respecto a los argentinos en el exterior, sostiene que mantienen el deseo de regresar cuando surgen oportunidades profesionales acordes a sus expectativas. “El argentino que vive afuera suele añorar la oportunidad de volver”, concluye el directivo de la consultora que brinda datos clave sobre el mercado laboral a compañías y profesionales para la toma de decisiones informadas.