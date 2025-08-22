Chevron designó una nueva Country Manager en Argentina con la mirada puesta en Vaca Muerta

Ana Simonato ha sido nombrada Country Manager de Chevron para Argentina. La nueva responsable de las operaciones de la compañía estadounidense en el país ya está en funciones desde el 1 de julio, con base en la ciudad de Buenos Aires.

Simonato estará a cargo de las operaciones que tiene la empresa en Argentina, como el bloque El Trapial, una concesión de explotación no convencional (Cench), y la participación no operada del 50% en los yacimientos de Loma Campana, el proyecto de shale oil más importante del país a cargo de YPF, y Narambuena.

«Es un honor asumir este rol de liderazgo en Argentina. Hoy tenemos una posición muy sólida en Vaca Muerta y esperamos que la relevancia de este activo en el portafolio de Chevron crezca en los próximos años», expresó Simonato.

«Estoy muy entusiasmada por la oportunidad de trabajar en Argentina junto a nuestros empleados, socios comerciales, autoridades de gobierno, colegas de la industria y con las comunidades donde operamos para continuar desarrollando el enorme potencial de Vaca Muerta», declaró la ejecutiva por su nuevo rol en Argentina.

La nueva country manager cuenta con más de 25 años de trayectoria y amplia experiencia en el negocio de upstream. Comenzó su carrera en Petróleos de Venezuela (PDVSA) y luego se unió a Chevron en 2006, donde ha ocupado roles de creciente responsabilidad dentro de los Estados Unidos. Simonato es Ingeniera Química de la Universidad Rafael en Venezuela.

Entre los cargos fue ocupó en la petrolera estadounidense, fue Sponsor de Gestión de Petro-tecnología Empresarial, Gerente General de Tecnología y Servicios Empresariales para el Golfo de México y varias posiciones de liderazgo en activos no convencionales, incluyendo un rol clave en el equipo de integración de PDC Energy.

Chevron es una de las principales compañías de energía integrada del mundo. En Argentina, Chevron produce petróleo crudo y gas natural a través de su subsidiaria Chevron Argentina S.R.L. y sus intereses incluyen la exploración y el desarrollo de recursos no convencionales de petróleo y gas de la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

