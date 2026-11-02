La canadiense Myriad Uranium se expande en Chubut tras adquirir el proyecto de uranio Los Altares

La medida es parte de la estrategia de expansión de la firma. Foto: gentileza.

La compañía canadiense Myriad Uranium Corp. concretó la compra de Los Altares, proyecto de uranio ubicado en el centro de Chubut, a Green Shift Commodities Ltd. La transacción se estructuró mediante un contrato de compraventa de acciones firmado por ambas partes el 9 de octubre .

Mediante este acuerdo, Myriad adquirió la totalidad de Buenavida Metales S.A., empresa constituida y registrada en Argentina que posee las concesiones mineras y otros activos que conforman el proyecto.

Thomas Lamb, CEO de la compañía, expresó sus expectativas a partir de la adquisición del proyecto, en línea con sus planes de expansión en el país. Según indicó, Los Altares incluye concesiones concedidas, estudios de impacto ambiental (EIA) aprobados y un importante historial de perforaciones.

Mediante un comunicado, el empresario afirmó que la reciente operación «continúa la estrategia de Myriad de adquirir proyectos con una trayectoria significativa en distritos de uranio conocidos, con bajos costos iniciales y de mantenimiento, y con un fuerte apalancamiento respecto al precio del uranio».

«Ahora somos propietarios de 55.000 hectáreas en lo que podría considerarse el distrito de uranio más importante de Argentina, en la misma línea de extensión que Cerro Solo, uno de los yacimientos de uranio más grandes del país, y cerca de la histórica mina de Los Adobes«, añadió Lamb.

Mapa de Los Altares. Fuente: gentileza.

Los detalles del acuerdo

Como parte de la transacción, Myriad pagó 300.000 dólares en efectivo y emitió 1.571.268 acciones ordinarias a favor de Green Shift. Cada acción fue valorada en cerca de 0,4455 dólares, lo que representó una contraprestación total de acciones de 700.000 dólares.

Las acciones están sujetas a un periodo de retención de cuatro meses que expira el 1 de marzo de 2027, de acuerdo con la normativa de la Bolsa de Valores de Canadá (CSE).

Además, la compañía concedió a Green Shift una regalía neta de rentabilidad de fundición (NSR) del 2%. Sin embargo, tendrá la posibilidad de recomprar la mitad de esa participación —equivalente al 1%— por un millón de dólares.