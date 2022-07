Con la salida de Affronti, un neuquino asumiría como CEO de YPF

En la industria energética hay noticias que corren más rápido que el viento patagónico y sin lugar a dudas una de ellas es la renuncia del CEO de nada más y nada menos que la petrolera de mayoría estatal YPF. Según confían fuentes del sector, ya es un hecho que Sergio Affronti renunciará a ese cargo y que su reemplazante sería el neuquino Pablo Iuliano, actual vicepresidente de Upstream No Convencional de la firma.

De acuerdo a la información que este medio recolectó de diversas empresas del sector, la salida de Affronti tras dos años de comandar a la petrolera de mayoría estatal estaría fuertemente vinculada a su posición con respecto al precio de los combustibles, en especial del gasoil que no solo ha sido el foco de cuestionamientos por los faltantes, sino también de pérdidas para la operadora que lo importa a un precio más alto que el que luego lo vende en los surtidores.

En contraposición, el presidente de YPF, Pablo González, aseguró hoy que el gasoil dejó de ser un punto de drenaje de recursos para la petrolera a partir de los cambios aplicados en el precio del canal mayorista, de las ventas a los vehículos de patente extranjera y por la baja del precio internacional de las últimas semanas.

Affronti asumió como CEO de YPF en 2020, en medio de la pandemia y tuvo a su cargo la conducción de la petrolera en los desafiantes momentos de reactivar una industria que se vio seriamente afectada por la caída de la demanda.

De acuerdo a la información de la industria, el reemplazante de Affronti saldría del mismo riñón de la petrolera y sería nada menos que Pablo Iuliano, el actual vicepresidente de Upstream No Convencional de la firma que logró en su momento imponer que esa vicepresidencia tenga sede en Neuquén.

Identificado como neuquino a pesar de haber nacido en La Plata, Iuliano es además el presidente de la seccional Comahue del IAPG y fue uno de los entrevistados en las 9° Jornadas de Energía que el diario Río Negro organizó la semana pasada.

Si bien su designación no fue confirmada desde YPF, desde donde no se brindaron precisiones, no resulta para nada casual que hoy el presidente de la firma, González, haya visitado la ciudad de Neuquén en donde Iuliano tiene sus oficinas.