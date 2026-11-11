Mendoza tiene nueva Ley de Hidrocarburos con incentivos a la producción y mayores controles ambientales

El Senado mendocino aprobó por amplia mayoría la reforma impulsada por el Ejecutivo, al igual que lo hizo la Cámara Baja. La nueva ley actualiza una normativa vigente desde hace 20 años, incorpora incentivos para recuperar producción en áreas maduras, establece un régimen específico para el desarrollo no convencional de Vaca Muerta y refuerza las exigencias ambientales.

Por amplia mayoría, el Senado dio sanción definitiva a la nueva Ley de Hidrocarburos, impulsada por el Ejecutivo provincial, que moderniza una legislación de más de dos décadas para atraer inversiones, recuperar la producción en áreas maduras, promover el desarrollo de hidrocarburos no convencionales e incorporar nuevos controles ambientales.

La aprobación del Senado completa el tratamiento legislativo del proyecto enviado por el Ejecutivo, que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados el 21 de octubre, con 39 votos afirmativos y 4 negativos.

“El mundo cambió en dos décadas, tanto en aspectos normativos como ambientales. Es fundamental acompañar con una ley acorde que dé previsibilidad a las inversiones y que nos permita proyectar el desarrollo de nuestros recursos hidrocarburíferos para los próximos 50 años”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

La nueva ley ratifica el dominio provincial sobre los recursos hidrocarburíferos y adapta la regulación a los cambios tecnológicos, productivos y normativos de las últimas dos décadas, incluida la Ley Bases nacional.

Su principal objetivo es establecer condiciones diferenciadas para las dos realidades productivas que conviven en Mendoza: los yacimientos convencionales maduros y el potencial no convencional de la Cuenca Neuquina.

“Tenemos dos grandes desafíos. Por un lado, sostener la actividad en los campos convencionales, donde necesitamos nuevas inversiones y tecnologías para recuperar producción y extender la vida útil de los yacimientos. Por otro, generar las condiciones para que el potencial de Vaca Muerta Mendoza se transforme en proyectos concretos”, explicó la ministra.

Latorre también destacó que la actualización normativa forma parte de una política de largo plazo orientada a fortalecer la actividad hidrocarburífera y aprovechar los recursos energéticos de la provincia. “Mendoza tiene un enorme potencial energético y nuestro desafío es convertirlo en más producción, inversiones y oportunidades de trabajo para los mendocinos”.

Un esquema de regalías más flexible

Uno de los principales cambios de la ley es la actualización del sistema de regalías para las futuras licitaciones hidrocarburíferas. La normativa de hace dos décadas establecía una regalía general del 12 % sobre la producción y permitía reducirla hasta el 5 %, según las características de cada proyecto.

El nuevo régimen fija una regalía de referencia del 15 %, pero habilita a las empresas a ofrecer porcentajes superiores o inferiores de acuerdo con las condiciones económicas y productivas de cada área.

Este esquema permitirá a la Provincia adecuar las regalías a la realidad de los distintos yacimientos, con una mayor participación en proyectos de mejores condiciones económicas y porcentajes menores cuando resulte necesario para hacer viables nuevas inversiones.

Además, la adjudicación de áreas no dependerá exclusivamente de la regalía ofrecida. También se evaluarán el valor integral de cada proyecto, la producción prevista y las inversiones comprometidas, que tendrán un peso preponderante en la fórmula de adjudicación.

La legislación incorpora incentivos para la reactivación de pozos inactivos, la exploración complementaria, la producción de crudos pesados y los proyectos de recuperación mejorada. En estos casos, las regalías podrán establecerse incluso por debajo del 5%, siempre que exista una justificación técnica.

También se habilita la compensación parcial del canon de explotación cuando las empresas realicen nuevas inversiones de riesgo exploratorio, siempre que estas representen al menos el doble del monto que se pretende compensar. Para los permisos de exploración, se contempla una reducción de hasta el 80 % del canon correspondiente a una prórroga.

La nueva Ley de Hidrocarburos de Mendoza ya cuenta con sanción definitiva y permitirá actualizar una normativa que tiene más de 20 años. Esta ley establece nuevas reglas para una industria estratégica de nuestra provincia, incorpora un nuevo esquema de regalías, incentivos para recuperar la producción convencional y un marco específico para el desarrollo no convencional de Vaca Muerta en Mendoza. November 10, 2026

Vaca Muerta se incorpora expresamente a la legislación provincial

La nueva ley incorpora las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos, una figura que no estaba contemplada en la normativa de 2006.

Esta modificación permite establecer un marco provincial específico para el desarrollo de los recursos no convencionales y habilita la reconversión de concesiones existentes hacia este régimen, de acuerdo con la legislación nacional.

La incorporación tiene especial importancia para Malargüe y la lengua mendocina de Vaca Muerta, donde el desarrollo de los recursos requiere inversiones intensivas, tecnologías específicas y horizontes de explotación de largo plazo.

El nuevo régimen busca acompañar la actividad exploratoria y generar condiciones para que las empresas puedan planificar proyectos de mayor escala, con previsibilidad jurídica y reglas adaptadas a las características de la explotación no convencional.

Las operadoras deberán prevenir y mitigar impactos, realizar los monitoreos correspondientes y ejecutar tareas de recomposición o restauración ambiental cuando resulte necesario. También deberán contemplar el cierre y abandono de pozos, instalaciones y ductos, además del saneamiento de los pasivos ambientales.

La ley establece expresamente que la salida de una empresa de un área no extingue las obligaciones ambientales generadas durante su operación.

Otra de las incorporaciones es la presentación obligatoria, cada dos años, de una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, de carácter público, que incluirá información sobre ambiente, comunidad, capacitación laboral, proveedores locales, transparencia, integridad, higiene y seguridad.

Sanciones actualizadas y fortalecimiento de los controles

La normativa moderniza el régimen sancionatorio mediante multas calculadas en función del precio de la nafta súper, en reemplazo de los montos fijos en pesos que habían quedado desactualizados.

Las infracciones se clasificarán en leves, graves, muy graves y gravísimas. Para determinar las sanciones se considerarán la gravedad y duración del incumplimiento, los daños o riesgos generados, el beneficio económico obtenido, la reincidencia y las medidas adoptadas para subsanar las irregularidades.

Además, se crea la Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, destinada a financiar inspecciones, fiscalización, equipamiento y fortalecimiento técnico. Su valor no podrá superar el 0,8% del monto correspondiente a regalías y/o cánones de cada actividad.

La legislación incorpora disposiciones para ordenar la eventual superposición de derechos mineros y proyectos hidrocarburíferos en un mismo territorio, una situación que adquiere mayor relevancia ante el crecimiento de la exploración minera en Mendoza.

El principio general será procurar la coexistencia de ambas actividades mediante mecanismos de coordinación técnica, operativa, ambiental y temporal.

La superposición territorial no implicará por sí misma la caducidad, extinción o rechazo de los derechos involucrados. Los titulares deberán intercambiar información y analizar alternativas que permitan compatibilizar sus proyectos.

Cuando la coexistencia resulte imposible o genere riesgos para la seguridad, el ambiente o el aprovechamiento racional de los recursos, el Poder Ejecutivo resolverá con intervención de las autoridades competentes y previa audiencia de los interesados.