Marín: «Está la posibilidad de que Argentina llegue a producir 2 millones de barriles por día»

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, fue uno de los oradores estelares en el encuentro organizado en Houston por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) por el calibre de las inversiones que la petrolera de bandera está realizando, y mientras dio detalles de la hoja de ruta del gas natural licuado (GNL), reveló que «está la posibilidad de que Argentina llegue a producir 2 millones de barriles por día».

Marín explicó en su presentación que la obra del sistema VMOS avanza en tiempo y forma, con una inversión de 3.000 millones de dólares y en los tiempos previstos dado que finalmente las dos monoboyas del complejo exportador lograron pasar por el Estrecho de Ormuz en los plazos previstos.

«Creemos que estamos en tiempo y forma con VMOS. La primera exportación se va a dar en enero de 2027″, sostuvo el CEO de la petrolera de bandera, una fecha sobre la que se precisó a EnergíaOn que posiblemente sea el 30 de ese mes.

Pero eso no es todo, Marín aseguró que «está la posibilidad de llegar a los 2 millones de barriles de producción diaria porque Argentina en 2031 va a exportar un millón de barriles por día», un incremento en la producción que representa prácticamente multiplicar por 4 la producción que tenía el país hace apenas un puñado de años.

El último registro de producción de Argentina, el de julio, marcó un récord histórico de 916.000 barriles por día, un valor que en poco tiempo será menor que la capacidad que tendrán los sistemas de exportación, sin contar el mercado interno.

«Podemos ir a los 2 millones de barriles, estamos adelantando gracias al RIGI, los precios y la gran eficiencia que ha hecho la gente de YPF», sostuvo Marín en su presentación en la que consideró que las obras de infraestructura para la exportación, entre ellas VMOS, permitirán exportar precisamente 1 millón de barriles diarios.

GNL: antes de fin de año se firma el FID con ENI y XRG

«Hoy en YPF estamos en pico histórico de producción y vinimos a hacer algo extraordinario, muy fuerte, pero lo vamos a lograr», indicó Marín y aseguró que «antes de fin de año vamos a firmar el FID» para el proyecto Argentina LNG, el mayor proyecto presentado al RIGI con una inversión prevista de 51.000 millones de dólares que es una alianza entre YPF, la italiana ENI y la emitarí XRG del Grupo ADNOC.

Marín recordó que «el GNL es el proyect finance -la forma de financiar por un crédito un proyecto específico- más grande de la historia de Latinoamérica, de México para abajo». La iniciativa ronda los 16.000 millones de dólares.

Marín señaló que «más de un metro altura tiene la cantidad de contratos que hemos firmados por el proyecto de GNL» y detalló la hoja de ruta en lo que hace al proceso licitatorio que ya está en marcha, para una producción de 12 millones de toneladas anuales de de GNL (MTPA), con una expansión que se espera dar a 18 MTPA.

«Ya tenemos licitada la planta de Neuquén que es una gran separadora, la construcción del poliducto y oleoducto, y en una o dos semanas ya tenemos ofertas y vamos a adjudicar la gran planta de la costa, y en no más de dos meses los caños se van a licitar con el sistema de subasta japonesa inversa», detalló Marín.

YPF definió las áreas para el gas de la tercera fase del GNL

Marín explicó que están confiados en que el proyecto Argentina LNG podrá tener en 2031 y es por eso que reveló que desde la petrolera ya seleccionaron las áreas desde las que se obtendrá el gas necesario apara esa segunda fase.

«Van a ser Loma La Lata Oeste Norte y Sur, y Rincón del Mangrullo Sur, que se divide el área. Y esto lo bueno es que tiene muchos líquidos, por lo que va a generar no menos de 18.000 millones de dólares de exportación por año, desde 2031 a 2051″, detalló el CEO de YPF.

Según contó, estos bloques están en el proceso de concesión con el gobierno neuquino, con el que también se dialoga sobre la reversión que YPF hará de otro grupo de áreas que son de bajo interés para la petrolera pero que podrán volver a ser licitadas por el gobierno de Rolando Figueroa.