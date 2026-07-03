Continúa el conflicto entre PAE y el Sindicato Petrolero de Santa Cruz por la aplicación de la Ley 3141

El conflicto entre Pan American Energy y el Sindicato Petrolero de Santa Cruz continúa escalando tras la respuesta pública del titular de SIPGER a la denuncia presentada por la operadora. Foto gentileza.

El conflicto entre Pan American Energy (PAE) y el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) de Santa Cruz continúa presente. Luego de la denuncia judicial presentada por la operadora contra el secretario general del gremio, Rafael Güenchenen, el dirigente difundió un comunicado en el que expuso la posición del sindicato frente a la presentación y reiteró su reclamo por el cumplimiento de la Ley Provincial 3141.

La disputa se originó tras un episodio ocurrido en un yacimiento petrolero, donde la decisión de la empresa de trasladar equipos y personal provenientes de otras provincias para desarrollar tareas operativas derivó en un reclamo sindical por la aplicación de la denominada «Ley 90/10».

A partir de esa situación, el gremio impulsó medidas de fuerza al considerar que debía garantizarse la prioridad en la contratación de trabajadores santacruceños, tal como establece la normativa provincial.

La Ley Provincial 3141

La Ley Provincial fue sancionada en junio de 2010 y modificada en 2025 para elevar al 90% el porcentaje mínimo de mano de obra local exigido en la actividad hidrocarburífera, incorporando además el requisito de seis años de residencia efectiva en la provincia. Desde el 20 de enero de 2026, la norma cuenta con una reglamentación que obliga a las empresas a declarar sus nóminas mediante el Sistema de Registro de Empleo Local, administrado por el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz.

En ese contexto, desde el sindicato sostienen que las herramientas previstas por la ley no han sido acompañadas por controles suficientes para garantizar su cumplimiento y atribuyen esa situación a una falta de fiscalización sobre la contratación de personal proveniente de otras provincias.

Frente a la denuncia presentada por PAE, donde la operadora recurrió a la Justicia para frenar las medidas de fuerza sindicales, acusando al gremio de obstaculizar la producción y el normal desarrollo de las operaciones en los yacimientos, Güenchenen rechazó los planteos de la empresa y afirmó que el accionar del sindicato responde a la defensa del empleo santacruceño y al cumplimiento de la legislación vigente.

La respuesta de SIPGER

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que las medidas de fuerza impulsadas por la organización gremial se encuentran amparadas por los derechos constitucionales y cuestionó cualquier «intento de criminalizar la actividad sindical».

Además, hizo referencia a presuntos incumplimientos vinculados con la contratación de trabajadores locales y planteó que también deben analizarse cuestiones relacionadas con la situación ambiental de distintas áreas petroleras.

Güenchenen también solicitó que el Poder Judicial analice el conflicto en su conjunto y no únicamente a partir de la denuncia presentada por la operadora. Según manifestó,» el tratamiento de la causa debería contemplar tanto los reclamos laborales como los aspectos vinculados con el desarrollo de la actividad hidrocarburífera».

Finalmente, el titular de SIPGER reiteró que el sindicato acompaña las inversiones y la reactivación de la actividad petrolera en Santa Cruz, aunque sostuvo que «ese proceso debe desarrollarse respetando la legislación provincial, las normas ambientales y la prioridad de contratación de trabajadores radicados en la provincia».

Con este nuevo pronunciamiento, el conflicto entre Pan American Energy y el sindicato suma un nuevo capítulo mientras la disputa continúa tanto en el ámbito judicial como en el plano gremial, con posiciones contrapuestas respecto de la aplicación de la Ley 3141 y el alcance de las medidas adoptadas por ambas partes.