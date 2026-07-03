Cutral Co: murió un vecinalista y militante una con marcada trayectoria social

Una gran conmoción y tristeza causó la noticia de la muerte del vecinalista Juan Carlos Patuco Quiñiñiri, ocurrida este viernes en Cutral Co. Había sufrido una accidente cerebro vascular -ACV– por lo que estaba internado, aunque su salud estaba débil desde hacía tiempo atrás. Fue concejal por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) durante el período 2003 al 2007.

Tenía 59 años y sus restos serán inhumados este sábado en el cementerio cutralquense. Las muestras de acompañamiento y las condolencias se multiplicaron.

Patuco Quiñiñiri fue internado de urgencia esta semana en el hospital de Compleidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul al sufrir una descompensación. Se confirmó luego que había sufrido un ACV y su fallecimiento se produjo este viernes. Su estado de salud comenzó a debilitarse en los últimos tres años, y era un paciente con condición de diabetes que lo llevó en varias ocasiones a permanecer hospitalizado aquí y en Neuquén.

La inserción social del vecino estuvo marcada, en un principio, por su militancia desde joven en las filas del Movimiento Popular Neuquino. También había formado parte, del grupo de adolescentes que el cura párroco Pedro Yagas, Pepe cobijaba en la parroquia Cristo Obrero, según él mismo relató.

El paso de los años lo puso en un lugar como puntero del MPN y su compromiso se mantuvo, a pesar de los vaivenes que tuvo el partido provincial, tras la derrota en las urnas en 1997. Su participación en las manifestaciones populares de esa época conocidas como puebladas, en el piquete del aeropuerto, fue otro de sus recuerdos.

Luego tuvo su llegada a la comisión del barrio Pampa que se convirtió en su segundo hogar porque le dedicaba varias horas al día a la actividad.

Quiñiñiri presidió la comisión barrial por un lapso de 25 años. Aunque su militancia lo llevó a ocupar una de las tres bancas que supo tener el MPN en el período comprendido entre el 2003 y el 2007 en Cutral CO. Finalizado su mandato volvió a desempeñarse como empleado municipal cutralquense. En 2023 volvió a la arena política como candidato de un partido vecinal que acompañaba al espacio de Rolando Figueroa.

Patuco se encargaba de organizar colectas solidarias para flechas claves como el día del niño, navidad y reyes. Reunía juguetes que luego repartía entre las familias del barrio Pampa junto con golosinas. Sin embargo, también recurría a las donaciones de la población para asistir a los vecinos que requerían abrigos, colchones, enceres, muebles o algún elemento ortopédico.

El último tiempo al estar más limitado para desplazarse usaba las redes sociales de su teléfono para mantener el contacto con la comunidad. Hoy se multiplicaron las condolencias hacia sus familiares y amigos.