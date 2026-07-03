La buscaban en Neuquén pero estaba detenida en Bahía Blanca acusada de liderar una estafa de más de 180 mil dólares

Una mujer que era intensamente buscada por la Policía de la Provincia de Neuquén, bajo el criterio de persona desaparecida, desde el pasado 6 de junio fue detenida el pasado martes en la provincia de Buenos Aires. Se trata de Gabriela Noemí Such, quién según la justicia bonaerense está acusada de liderar una millonaria estafa bajo la modalidad del «cuento del tío» en la ciudad de Bahía Blanca, donde logró alzarse con un botín de 183.000 dólares estadounidenses.

La detención de Such se produjo junto a la de su presunto cómplice, José Luis Ramírez, un hombre también neuquino con un frondoso prontuario por delitos de la misma índole. El arresto fue el resultado de una minuciosa investigación iniciada por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Bahía Blanca, en colaboración con la Brigada de Investigaciones de Neuquén.

La mujer era buscada en Neuquén desde junio. Foto: Gentileza DDI Buenos Aires.

El millonario «cuento del tío»

El hecho que originó la captura ocurrió cuando un vecino bahiense recibió un llamado telefónico en su vivienda. Del otro lado de la línea, una voz femenina que simulaba estar congestionada se hizo pasar por su hija, Verónica. Con tono de urgencia, la mujer le aseguró que un empleado del Banco Nación de nombre «Marcos» le había advertido que ciertas series de billetes de dólar saldrían de circulación de manera inminente antes de las 15:00 horas.

Engañados por la situación, el denunciante y su esposa, Lidia Colletti, reunieron todos sus ahorros en moneda extranjera y los colocaron en un bolso de tela de jean a la espera de «Andrea Díaz», una supuesta persona de confianza que pasaría a retirarlos.

Minutos más tarde, Such se presentó en el edificio de los damnificados haciéndose pasar por la empleada bancaria. Aunque la invitaron a subir, se negó alegando «protocolos del banco», logrando que la víctima descendiera y le entregara en mano el bolso con los 183.000 dólares, para luego darse a la fuga.

Cámaras, inteligencia y el rastro en Neuquén

La clave para desbaratar a la banda estuvo en el análisis de las cámaras de seguridad particulares de la zona. A través de los registros fílmicos, la DDI de Bahía Blanca logró captar imágenes nítidas de la mujer y descubrir que, a 300 metros del lugar, la aguardaba Ramírez a bordo de un Toyota Corolla blanco (dominio OMY 908).

Al identificar al sujeto y establecer su procedencia neuquina, se dio intervención a la policía de dicha provincia, lo que derivó en la emisión del pedido de captura para Such, tras rastrearse sus vinculaciones y domicilios en la capital del sur.

Ramírez también es de Neuquén y tiene antecedentes. Foto: Gentileza DDI Buenos Aires.

El operativo cerrojo y las detenciones

El desenlace de la búsqueda ocurrió cuando el Centro Único de Monitoreo de Bahía Blanca detectó el reingreso del Toyota Corolla sospechoso a la localidad bonaerense. De inmediato, se montó una discreta vigilancia encubierta sobre la calle Moreno al 700, donde los investigadores divisaron el vehículo estacionado.

El operativo culminó con éxito de manera simultánea con las detencionesde de José Luis Ramírez quien fue interceptado en la vía pública cuando regresaba al automóvil. Y de Gabriela Noemí Such quien fue aprehendida de inmediato al salir de un departamento que la pareja se encontraba alquilando temporalmente en calle Moreno 720, siendo reconocida de forma inequívoca por los oficiales como la autora material del millonario robo.

Tras los arrestos, la Fiscalía de Intervención ordenó un allanamiento de urgencia en el inmueble, logrando el secuestro del vehículo, teléfonos celulares que serán peritados por el Gabinete Tecnológico y elementos de alto valor para la causa.

Ramírez quedó imputado como «partícipe necesario», mientras que Such deberá afrontar los cargos por el millonario fraude, además de las cuentas pendientes que ya registraba con la justicia neuquina.