Córdoba transformará la contaminación de uno de sus diques en energía limpia

El plan de la UNC integra el monitoreo espacial con la generación de biogás para sanear el dique San Roque. Foto gentileza.

Lo que durante décadas representó uno de los mayores desafíos ambientales para la provincia está a punto de dar un giro radical. El dique San Roque, que provee de agua a la gran mayoría de los cordobeses, enfrenta un estado crítico debido a la acumulación de nutrientes y la proliferación de cianobacterias.

Ante este escenario, la Secretaría General de Ambiente y Economía Circular del Gobierno de Córdoba ha decidido financiar dos proyectos desarrollados por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que buscan no solo sanear el espejo de agua, sino también reaprovechar sus desechos.



La primera parte de esta estrategia se apoya en la ciencia de vanguardia para detectar el foco del problema con precisión quirúrgica. A través de una colaboración entre el Instituto Gulich y expertos de Cataluña, se utilizan más de quince años de datos satelitales que funcionan como un verdadero «GPS de las algas«.

Esta tecnología permite identificar los puntos exactos donde se concentran la clorofila y los pigmentos tóxicos, facilitando ataques localizados mediante plataformas flotantes. Estas estructuras emplean nanopartículas que se activan con la luz solar para degradar toxinas y microorganismos, transformándolos en compuestos inofensivos para el ecosistema.



El núcleo de la propuesta reside en la economía circular, transformando un residuo molesto en un recurso valioso. Actualmente, las algas y plantas acuáticas que se extraen del lago suelen terminar acumuladas en las orillas o en enterramientos sanitarios, donde generan contaminación visual y olores nauseabundos. El equipo de investigación de la UNC busca cambiar este destino evaluando el potencial de esta biomasa para ser utilizada en biodigestores.

De esta manera, las plantas que antes asfixiaban el lago pasarán a ser el insumo principal para la generación de biogás, integrando la remediación ambiental con la producción de energía renovable.



Este avance científico no solo representa una mejora en la calidad del agua, sino que abre una nueva oportunidad económica para la región. Al convertir la biomasa excedente en energía, el proyecto sienta las bases para un modelo de gestión sustentable que podría replicarse en otros embalses del país con problemáticas similares.

La iniciativa demuestra que la inversión en ciencia aplicada es la herramienta más eficiente para resolver deudas ambientales históricas, transformando un foco de contaminación en un motor de desarrollo energético para todos los cordobeses.



Finalmente, el éxito de este plan depende de una red de cooperación que involucra a múltiples instituciones, desde el Conicet hasta la Fundación Innova Comunidad. La administración de los fondos, a cargo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC, garantiza que los recursos se utilicen para consolidar este frente multidisciplinar.

Con la puesta en marcha de estos proyectos, Córdoba se posiciona a la vanguardia nacional en el uso de biotecnología para la recuperación de recursos hídricos, demostrando que la solución a los problemas del futuro está en la integración inteligente de la naturaleza y la tecnología.