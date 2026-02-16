YPF Luz ya puso en marcha su quinto parque eólico y apuesta por la generación renovable

El nuevo parque eólico de YPF Luz en Olavarría opera al 100% y aporta energía renovable equivalente al consumo de casi 72.000 hogares.

YPF Luz anunció la puesta en funcionamiento de su quinto parque eólico, un nuevo hito en su estrategia de expansión de energías limpias y de acompañamiento al desarrollo productivo del país. El proyecto ya se encuentra operando al 100% y aporta 63 megavatios (MW) de potencia instalada al sistema de generación renovable.

El parque fue desarrollado en conjunto con Cementos Avellaneda y está ubicado en Olavarría, uno de los polos industriales más relevantes de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa se enmarca en un modelo de autogeneración renovable in situ, que permite abastecer de energía limpia a procesos industriales de alta demanda.

En términos técnicos, el parque cuenta con nueve aerogeneradores, que aportan 7 MW adicionales dentro del esquema de crecimiento de la compañía. La generación anual estimada alcanza los 260.487 MWh, un volumen de energía equivalente al consumo de casi 72.000 hogares argentinos, lo que da cuenta de su impacto tanto energético como ambiental.

Con esta nueva incorporación, YPF Luz continúa ampliando su portafolio renovable, que incluye parques eólicos y solares distribuidos en distintos puntos del país. La empresa se posiciona como uno de los principales actores privados en generación de energía limpia en Argentina, con foco en soluciones competitivas para la industria y grandes usuarios.

La estrategia de YPF Luz se articula con la visión de su casa matriz, YPF, orientada a diversificar la matriz energética nacional, reducir la huella de carbono y potenciar inversiones que generen desarrollo económico sostenible. En ese sentido, la energía renovable cumple un rol clave como complemento del sistema energético tradicional.

Además de los beneficios ambientales, estos proyectos permiten mejorar la competitividad de sectores industriales estratégicos, al garantizar un suministro energético estable, eficiente y con menor impacto ambiental. El modelo de acuerdos entre generadoras y empresas productivas se consolida como una tendencia en el mercado energético argentino.

La puesta en marcha del quinto parque eólico reafirma el rol de YPF Luz como motor de la transición energética en el país, combinando inversión, innovación tecnológica y alianzas estratégicas para transformar la energía en desarrollo productivo.