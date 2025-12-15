De Vaca Muerta a Uruguay: PAE selló un contrato para exportar gas al vecino país

En la víspera de lo que será en un par de años el inicio de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) al mundo, Pan American Energy (PAE) anunció la firma de un contrato con la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) de Uruguay para la exportación de gas natural proveniente de Vaca Muerta con destino a la generación térmica de dicho país.

Desde la compañía liderada por la familia Bulgheroni, se detalló que las exportaciones se realizan a través del Gasoducto Cruz del Sur, que conecta Punta Lara, en Argentina, con Colonia y Montevideo en Uruguay. Dicho ducto tiene a PAE como uno de sus accionistas junto a ANCAP (Uruguay), Harbour Energy y Shell.

Hasta el momento, Pan American Energy ya entregó más de 7 millones de metros cúbicos de gas natural, previéndose mayores exportaciones durante el verano.

El gas natural exportado está destinado para la generación de energía eléctrica del ciclo combinado de Punta del Tigre en Uruguay, reemplazando así combustibles más caros y con mayores emisiones, con el consecuente ahorro en costos para dicho país.

Pan American Energy es uno de los principales productores de gas natural de Argentina. Abastece al mercado local y sus excedentes son exportados a los mercados regionales, lo cual aporta una fuente de divisas para Argentina.

A partir de 2027, como parte del consorcio Southern Energy, PAE se posiciona como uno de los principales jugadores argentinos en el mercado global de gas natural licuado (GNL).

Por su parte, la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) es la empresa pública del sector eléctrico de Uruguay. Desarrolla actividades de generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y presta servicios de asesoramiento y asistencia técnica en las áreas de su especialidad, trabajando para hacer asequible la energía eléctrica en el país.