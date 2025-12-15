Baja el precio de la nafta: YPF anunció una reducción del 2% para diciembre

Para esta semana, Horacio Marín, CEO de YPF anunció la baja del 2% de la nafta en todo el país. La modificación se realizará de manera paulatina durante los próximos días y se verá reflejado en las estaciones de servicio de todo el país.

La baja se debe a la caída de los precios internacionales del petróleo y el monitoreo de otras variables como el dólar y la logística. El precio no cambiará de un día para el otro, sino con micropricing. Esta estrategia ajusta los precios del combustible en tiempo real y de forma localizada (por estación y hora), basándose en factores como demanda, competencia y flujo de tránsito, para ofrecer precios más bajos en momentos específicos y competir mejor en el mercado, sin anuncios previos.

«Cuando llegamos dijimos ‘vamos a hacer un acuerdo de honestidad con los consumidores, si sube, sube y si baja, baja'», sostuvo Marín en una entrevista con LN+. En la misma detalló que la disminución del precio no será de un día para el otro sino «todos los días un poquito, y no en todos lados igual».

Según informó, en lo que respecta al gasoil no tendrá esa misma suerte. “Uno hay que subir y otro hay que bajar”, aseguró. Entre los anuncios, Marín anticipó que en 2026 transformarán el modelo de negocio de YPF y van a dividirse las estaciones de servicio en tres marcas: una premium, YPF y una low cost.

Innovaciones en YPF digital

Entre sus anuncios recientes, la petrolera informó que ampliará su propuesta con nuevas funcionalidades en APP YPF, que permiten desde ahora abonar servicios cotidianos, consumos en estaciones y pagos en dólares, potenciando la movilidad digital de sus usuarios.

La compañía dio a conocer una importante actualización en APP YPF que permitirá a los usuarios pagar más de 6.000 servicios como luz, gas, agua, telefonía, así como realizar recargas y otros trámites cotidianos de manera simple, rápida y segura. Junto a esta propuesta, YPF Digital lanzó el pago en dólares para sus usuarios. La modernización se aplica en compras de combustible, productos de tiendas FULL y servicios de YPF Boxes en toda la red de estaciones de servicios del país.

Con esta actualización YPF Digital continúa consolidándose como uno de los principales referentes en innovación tecnológica dentro del sector energético y financiero nacional.