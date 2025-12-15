Duplicar Norte: último día para inscribirse a la audiencia pública por el oleoducto

Las personas, instituciones y organizaciones interesadas en participar de la audiencia pública por el proyecto «Oleoducto Duplicar Norte» tienen tiempo para inscribirse hasta hoy lunes 15 a las 9, según recordaron desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro.

La audiencia no vinculante se realizará este jueves 18 a las 9 en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente de Cipolletti (Los Cauces y Arrayanes), donde se debatirá sobre el Plan Gestión Ambiental del oleoducto que conectará Puesto Hernández con Allen para sumarse al sistema de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto fue elaborado por la consultora Confluencia Ambiente & Seguridad, en el que detalla las medidas de prevención, mitigación y control previstas en el Plan de Gestión Ambiental, que busca garantizar el cumplimiento de las normas ambientales provinciales y nacionales.

Según indicó la Secretaría de Energía, la convocatoria y se realizará en el marco de las Leyes Provinciales M 3.266 y J 3.284, los cuales establecen la audiencia pública como un espacio de dialogo no vinculante cuyo fin es promover la transparencia y el conocimiento de la comunidad respecto a la gestión ambiental del proyecto.

Las personas, instituciones y organizaciones interesadas en consultar acerca de los posibles impactos ambientales de la obra deben inscribirse mediante este enlace.

En que consiste el proyecto

El proyecto «Oleoducto Duplicar Norte» es desarrollado por Oleoductos del Valle (Oldelval), y su objetivo es aumentar la capacidad de transporte de Vaca Muerta en unos 220.000 barriles, lo que demandará una inversión de 400 millones de dólares.

El ducto partirá desde Puesto Hernández en Neuquén y recorrerá 147 kilómetros en territorio de Río Negro hasta conectar con la estación de bombeo en Allen, sumándose de esta manera al sistema de VMOS.

En marzo de este año la empresa ya había inaugurado «Duplicar Plus», obra que aumentó la capacidad de transporte de la formación no convencional a un total de 730.000 barriles. Junto con el proyecto actual, Oldeval busca superar el «cuello de botella» del transporte en Vaca Muerta.