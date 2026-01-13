Efecto Venezuela: las acciones de las empresas energéticas argentinas tuvieron una fuerte caída

En un contexto marcado por la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el informe correspondiente a la primera semana de 2026, elaborado por Regional Investment Consulting S.A. (RICSA) Sociedad de Bolsa, reflejó una fuerte caída de las acciones energéticas argentinas luego de la caída de Nicolás Maduro. Según el reporte, el sector energético operó durante la semana con mayor volatilidad y un aumento de la aversión al riesgo, en un escenario de incertidumbre regional vinculada a los acontecimientos recientes en Venezuela, que impactaron tanto en activos locales como internacionales.

Desempeño de las acciones locales

Dentro del mercado local, varias compañías del sector energético registraron bajas significativas. YPF cayó un 6,32% en la semana del 01/01/2026 al 09/01/2026 y acumula una baja mensual del 2,71%, mientras que Vista Energy retrocedió un 2,33% semanal y un 6,65% en el mes. Ambas acompañaron la tendencia negativa del sector, afectadas por el aumento de la aversión al riesgo.

En el segmento de transporte eléctrico, Transener se destacó con una suba semanal del 9,37%, aunque mantiene una caída mensual del 5,60%, en un contexto de mayor prudencia del mercado. En contraste, Transportadora de Gas del Norte (TGN) registró una corrección marcada del 6,06% en la semana y del 9,86% en el mes, en línea con la presión general sobre los activos locales.

Evolución de precios de acciones de empresas de petroleo y gas que operan en Argentina. Fuente: RISCA.

En distribución de gas, Metrogas profundizó su tendencia negativa con una caída semanal del 7,43% y una baja mensual del 7,70%, reflejando la sensibilidad del segmento regulado. Por su parte, Central Puerto, dentro del segmento de generación eléctrica, mostró una baja semanal del 3,14%, aunque conserva un desempeño mensual positivo del 4,82%.

A nivel general, el índice Merval cerró la semana con una caída del 1,30%, aunque mantiene una variación mensual positiva del 3,43%.

Impacto en compañías internacionales

Los acontecimientos recientes en Venezuela también se reflejaron en la evolución de las acciones de compañías energéticas internacionales, que mostraron ajustes en sus cotizaciones en un contexto de mayor volatilidad.

Evolución de precio de acciones de empresas del sector eléctrico que operan en Argentina. Fuente: RISCA.

TotalEnergies presentó una corrección semanal del 3,59% y una baja mensual del 2,77%. Shell registró una caída del 5,60% en la semana y del 2,07% en el mes, en línea con la mayor cautela del mercado. Chevron mostró una baja semanal moderada del 1,06%, aunque mantiene una evolución mensual positiva del 8,08%, mientras que ExxonMobil tuvo una variación semanal acotada del 0,60%, con un desempeño mensual positivo del 4,87%.

En contraste con el comportamiento de las acciones del sector, los precios internacionales del crudo mostraron una evolución positiva. Los futuros del Brent registraron una suba del 5,12% en la semana y del 2,57% en el mes, mientras que el WTI avanzó un 3,51% semanal y un 1,10% mensual.

Obligaciones negociables: cautela y exigencia de mayores rendimientos

La lámina de Obligaciones Negociables del sector Oil & Gas y Energía muestra que, en el mismo contexto de mayor volatilidad y aversión al riesgo, el mercado de deuda corporativa mantuvo una postura prudente. Los rendimientos de las ON hard dollar y dollar linked reflejan una mayor exigencia por parte de los inversores, coherente con la presión observada sobre los activos energéticos.

En el caso de las ON hard dollar, denominadas y pagaderas en dólares, la relación entre duración y TIR evidencia que los inversores demandan retornos elevados para asumir plazos más largos, en un escenario de incertidumbre regional. Esto sugiere una preferencia por perfiles de riesgo más acotados y una selectividad creciente dentro del sector.

Rendimiento de on hard dollar 2026. Fuente: RISCA.

Por su parte, las ON dollar linked, denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio oficial, también muestran rendimientos alineados con un contexto de cautela. La estructura de tasas indica que, si bien este instrumento continúa siendo una alternativa para cobertura cambiaria, el mercado incorpora una prima de riesgo asociada tanto al entorno regional como a la volatilidad local.

Rendimiento de on link dollar 2026. Fuente RISCA.

En conjunto, la evolución del mercado de obligaciones negociables acompaña el clima general de mayor prudencia, con inversores más exigentes en términos de retorno y una clara sensibilidad a los acontecimientos recientes en Venezuela, en línea con lo observado en las acciones del sector energético.