El 2026 llega con un aumento en la tarifa del gas y cambios en el mercado mayorista

En la víspera del inicio del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que promete quitarle la ayuda del Estado a parte de los usuarios, la Secretaría de Energía de la Nación publicó hoy la Resolución 606/25 que marca un aumento en la tarifa del servicio de gas natural por redes para todo el país. A la vez, la norma impone el inicio de un proceso de «normalización» del mercado del gas.

En concreto, Nación fijó nuevos valores para lo que se denomina Punto de Ingreso al Sistema de Transporte del gas (PIST), que se trata del componente gas que forma parte de las boletas del servicio, y que se complementa con los impuestos y el valor por el transporte y distribución.

La norma publicada esta mañana en el Boletín Oficial de la Nación, determina el precio PIST para cada una de las distribuidoras de gas y sus subzonas, en todos los casos con incremento.

Para el ejemplo de los usuarios del servicio de Neuquén, que brinda la empresa Camuzzi Gas del Sur, la suba llega al 5,73% pues el nuevo valor para el componente gas es de 3,007 dólares por millón de BTU.

Por la estructura de cargos, se estima que la incidencia en el final de las boletas, es decir en lo que pagan los usuarios, se reduce a la mitad, con lo cual la suba sería cercana al 2,8%. Pero siempre atendiendo a que, como el valor está expresado en dólares, toda modificación del tipo de cambio también se traslada a las boletas.

Según la normativa, el nuevo precio PIST se aplicará tanto a la totalidad de los usuarios residenciales, como así también a los usuarios comerciales de la categoría P.

Además de este incremento, la Resolución fijó el inicio de un proceso de transformación del mercado del gas, con el objetivo de quitar funciones a Enarsa y trasladarlas a las empresas, para que sean estas las encargadas de la compra y venta del gas a nivel mayorista.