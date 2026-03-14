El alza del Brent activó una suba automática de retenciones al petróleo argentino

La Secretaría de Energía subirá del 3,36% al 8% las retenciones a la exportación que se aplican al petróleo extraído en yacimientos convencionales de Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén. Es por la suba del precio internacional del barril, que volvió a superar los 100 dólares.

Suben las retenciones al petróleo convencional

La decisión apunta a gestionar el impacto de la suba del Brent en los precios internos de los combustibles, porque incentiva a los productores locales a venderle a un importe más bajo a las refinerías el crudo pesado del país. La norma fijando el precio saldría este lunes 16 de marzo.

“Se va a aplicar porque es automático y está establecido por decreto”, ratificaron desde la Secretaría de Energía y recalcaron que “esto no es una decisión nuestra arbitraria, sino que es cumplir con la normativa que se estableció en su momento”.

La decisión del gobierno busca gestionar el impacto de la suba del Brent en los precios internos de los combustibles. El gobierno oficializó a fines de enero la baja de los derechos de exportación para el petróleo crudo proveniente de los campos convencionales.

Lo hizo a través de un esquema variable de alícuotas de derechos de exportación con la intención de viabilizar la inversión en yacimientos maduros de la cuenca del golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), Mendoza y también Neuquén.

Con ese nuevo esquema, a fines de febrero se estableció una retención de 3,36% para el petróleo convencional, tomando en cuenta un precio promedio del crudo de US$ 71,30.

Sin embargo, debido a la disparada que experimentó la cotización del barril a partir del estallido de la guerra en Medio Oriente —el Brent volvió a cotizar por encima de los 100 dólares—, el gobierno elevará nuevamente esa retención al 8 por ciento. Así lo aseguraron a EconoJournal fuentes privadas al tanto de la decisión oficial.

NA | Infobae