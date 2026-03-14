Petróleo, tasas y geopolítica: los desafíos y oportunidades que abre el nuevo escenario para la Argentina

Por Ezequiel Agustín Vega (PIN Capital)

La economía global vuelve a estar frente a un escenario de alta sensibilidad geopolítica. Cada vez que Medio Oriente atraviesa episodios de tensión militar o diplomática, los mercados reaccionan con rapidez, especialmente en el sector energético.



En este contexto, la volatilidad en los precios del crudo se ha convertido en uno de los principales focos de atención para inversores, gobiernos y bancos centrales. Las referencias internacionales, el WTI y el Brent, tienden a incorporar rápidamente lo que el mercado denomina una “prima de riesgo geopolítico”. Es decir, los precios no sólo reflejan el equilibrio entre oferta y demanda global, sino también el temor a eventuales interrupciones en el suministro.



La preocupación no es menor. Una parte significativa del comercio mundial de petróleo atraviesa el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que circula cerca del 20% del crudo comercializado a nivel global. Cualquier amenaza a la seguridad de esa ruta marítima genera presión inmediata sobre los precios y eleva la volatilidad del mercado.



Para los países productores, este contexto puede representar una oportunidad. Cuando el petróleo se mantiene en niveles elevados o muestra una tendencia alcista, los proyectos de inversión en hidrocarburos se vuelven más rentables y atractivos para el capital internacional. En ese escenario, Argentina aparece con una ventaja estratégica cada vez más visible: Vaca Muerta.

Dato US$ 100 La cotización en la que se estabilizó la cotización del barril de crudo (Brent) en la segunda semana de guerra.



La formación neuquina es una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo y se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales motores potenciales de crecimiento para la economía argentina. Gracias a mejoras tecnológicas, mayor eficiencia operativa y al aprendizaje acumulado por las compañías, los costos de producción se han reducido de forma significativa.



Esto implica que, con precios internacionales relativamente firmes, muchos proyectos en Vaca Muerta se vuelven altamente competitivos. En un contexto global en el que la seguridad energética vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de muchas economías, la capacidad de Argentina para aumentar su producción y exportación de hidrocarburos adquiere una relevancia estratégica creciente.



Vaca Muerta no sólo implica mayores exportaciones de petróleo y gas. También genera un efecto multiplicador en la economía real: impulsa inversiones en infraestructura, transporte, logística y servicios especializados, además de fortalecer el entramado productivo en provincias como Neuquén y Río Negro.

En un contexto global en el que la seguridad energética vuelve a ocupar un lugar central, la capacidad de Argentina para aumentar su producción y exportación de hidrocarburos adquiere una relevancia estratégica creciente.



Sin embargo, transformar esta oportunidad en un proceso sostenido de crecimiento requiere algo más que precios internacionales favorables. Los proyectos energéticos son intensivos en capital y demandan horizontes de inversión de largo plazo. Así, la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad regulatoria y el acceso al financiamiento internacional se vuelven factores clave.



Al mismo tiempo, el contexto internacional plantea otro desafío relevante: la respuesta de los bancos centrales frente a un eventual repunte inflacionario impulsado por el encarecimiento de la energía. Tras la pandemia, las principales economías del mundo enfrentaron un proceso inflacionario significativo y debieron aplicar políticas monetarias más restrictivas.



Si bien la inflación comenzó a moderarse respecto de los picos registrados en años recientes, el equilibrio sigue siendo delicado. Un aumento sostenido en el precio del petróleo podría volver a presionar sobre los costos energéticos, el transporte y la producción, generando un nuevo impulso inflacionario a nivel global.



En ese escenario, los bancos centrales enfrentan un dilema complejo: mantener las tasas de interés elevadas durante más tiempo o incluso considerar nuevas subas si la inflación vuelve a acelerarse. Las decisiones de política monetaria en Estados Unidos tienen un impacto directo sobre las economías emergentes.



Un entorno de tasas altas suele fortalecer al dólar, reducir la liquidez global y encarecer el financiamiento para países que dependen del acceso a los mercados internacionales de capital.



Para Argentina, esto implica que el desafío económico será doble. Por un lado, aprovechar el potencial exportador del sector energético en un mundo que busca diversificar sus fuentes de suministro. Por otro, construir un marco macroeconómico que permita atraer inversiones incluso en un contexto financiero internacional más exigente.