Calcatreu: no hubo acuerdo y Trabajo y Patagonia Gold seguirán negociando para levantar la suspensión

El Gobierno de Río Negro y Patagonia Gold negociaron este lunes para intentar destrabar el conflicto por la incorporación de trabajadores rionegrinos al complejo minero Calcatreu, ubicado al sur de Ingeniero Jacobacci. No hubo acuerdo, pero las conversaciones continuarán este martes con el objetivo de acercar posiciones y definir las condiciones para el levantamiento de la suspensión.

La medida fue dispuesta el jueves pasado por la Secretaría de Trabajo, a partir de los incumplimientos detectados en relación con el régimen provincial de empleo local conocido como 80/20. La suspensión alcanzó parte de las actividades que desarrolla la empresa en el proyecto.

La empresa pidió levantar la suspensión, pero Trabajo no aceptó

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, la titular de Trabajo, María Martha Avilez, mantuvo anoche una reunión con representantes de Patagonia Gold, entre ellos su CEO, Christopher van Tienhoven. La empresa planteó inicialmente el levantamiento de la suspensión, pero el pedido no fue aceptado por el Gobierno provincial.

Las partes continuarán hoy con los intercambios y la representación empresarial habría comprometido una nueva propuesta para intentar avanzar hacia un entendimiento.

Trabajo considera insuficiente la propuesta de 20 incorporaciones

Antes de la reunión, Avilez había confirmado a este medio que la empresa había acercado una propuesta que contemplaba incorporar 20 personas y realizar un aporte económico destinado a capacitaciones en Ingeniero Jacobacci.

La funcionaria consideró insuficiente ese planteo. «A mí este 20 no me convence, no es lo que espera la comunidad», había señalado.

El planteo que llevó la Provincia a la negociación apunta a ampliar considerablemente la incorporación de trabajadores locales. Avilez había anticipado que propondría 40 nuevos ingresos y la capacitación de otros 30 trabajadores mediante prácticas dentro de la propia operación minera.

La funcionaria explicó que Trabajo ya presentó a la empresa 61 perfiles laborales para que sean evaluados para posibles incorporaciones.

La experiencia minera, en el centro de la discusión

Uno de los principales puntos de desacuerdo es el argumento de Patagonia Gold sobre las dificultades para incorporar más trabajadores rionegrinos debido a la falta de experiencia específica en minería.

Desde el Gobierno provincial cuestionan ese planteo y sostienen que, justamente por tratarse de una actividad que comienza a desarrollarse a gran escala en Río Negro, la operación debe convertirse también en un espacio de formación de trabajadores locales.

La discusión tiene como trasfondo la particularidad de Calcatreu: se trata de uno de los primeros grandes proyectos de minería metalífera en desarrollo en la provincia, por lo que no existe una amplia disponibilidad de trabajadores rionegrinos con experiencia previa en operaciones de esta magnitud.

Para Trabajo, la falta de experiencia no debería cerrar la puerta a trabajadores que ya cuentan con perfiles adecuados para los puestos, sino que puede ser abordada mediante capacitación y prácticas dentro de la empresa.

La diferencia entre el 71% y el 75%

Otro de los puntos que deberá resolverse en la negociación es el porcentaje de cumplimiento del régimen 80/20.

Avilez señaló que, según la evaluación de la autoridad laboral, Patagonia Gold se encuentra alrededor del 71% de cumplimiento, por debajo del objetivo establecido por la Ley Provincial 5.804.

La empresa, en cambio, comunicó que cuenta con 233 empleados directos, de los cuales 175 son residentes de Río Negro y 109 viven en Ingeniero Jacobacci. De acuerdo con esos números, la compañía sostiene que el 75% de su plantilla directa corresponde a trabajadores rionegrinos.

La diferencia entre el porcentaje informado por la empresa y el utilizado por Trabajo deberá ser parte de la discusión técnica entre las partes, ya que los cálculos no necesariamente toman la misma base de trabajadores o los mismos criterios para determinar el cumplimiento de la normativa.

La suspensión sigue vigente

Mientras continúan las negociaciones, la suspensión preventiva no fue levantada.

La medida había sido adoptada luego de una inspección de la Secretaría de Trabajo en la que, además de las cuestiones vinculadas al empleo local, se detectaron observaciones relacionadas con higiene y seguridad.

La empresa había informado que se labraron dos actas: una vinculada con elementos de seguridad, como cartelería, y otra referida específicamente al cumplimiento de la Ley 5.804.

La suspensión alcanzó de manera parcial y temporal las actividades de exploración, mina y extracción de minerales, trituración y zaranda y obras civiles.

La negociación continuará este martes, con una nueva propuesta que Patagonia Gold deberá presentar al Gobierno provincial. El objetivo de ambas partes es encontrar una salida que permita retomar las actividades.