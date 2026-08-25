San Martín, un ejemplo a seguir

Hugo Modesto Izurdiaga DNI 11.604.534.

BUENOS AIRES

La miniserie documental “San Martín, antes de la leyenda”, de Todo Noticias (TN) (editada con inteligencia artificial), nos enseña algo más que una hazaña militar. Nos obliga a trazar un paralelismo entre el padre y fundador de la patria y los diferentes partidos tradicionales.

Ver a un José de San Martín coordinando la logística de 5000 hombres mientras padecía graves problemas de salud difiere notablemente del proceder de ciertos políticos —tanto oficialistas como de la oposición— que, en la búsqueda de sus propios intereses, se olvidan de las necesidades del ciudadano común.

Nuestro prócer renunció a honores y sueldos. No buscaba la gloria personal. Su humildad y desinterés por el poder fueron tales que prefirió emigrar a Europa antes que colocarse del lado de un bando político contra otro.

Ojalá esta obra audiovisual les llegue a todas las fuerzas partidarias de la Argentina para que adopten ese mismo espíritu de servicio.