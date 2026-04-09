El conflicto en Irán disparó el precio del petróleo: qué acciones argentinas se beneficiaron

El salto del Brent por la tensión en Medio Oriente impulsó con fuerza a las petroleras argentinas, con Vista Energy y YPF al frente del rally.

Durante marzo, la crisis geopolítica en Medio Oriente puso en jaque al mercado energético mundial. La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán afectó de lleno al Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo global, generando el mayor shock de oferta de los últimos años.

En ese contexto, el precio del crudo Brent se disparó hasta rozar los USD 120 por barril, impulsado por el temor a interrupciones prolongadas en el suministro. Sin embargo, el reciente anuncio de un alto el fuego provocó una rápida corrección: el barril cayó más de 13% y retrocedió a la zona de USD 94.

Cómo impactó el conflicto en el mercado energético

Durante marzo, el mercado energético global estuvo dominado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según RICSA, la tensión sobre el Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial— generó el mayor shock sobre la oferta de hidrocarburos en años.

En ese contexto, el Brent llegó a tocar niveles cercanos a los USD 120 por barril. El salto respondió al temor de una interrupción prolongada del suministro global y dejó en evidencia la sensibilidad del mercado ante cualquier señal geopolítica.

Con el anuncio del alto el fuego temporal, el precio corrigió con fuerza: el barril cayó más de 13% y retrocedió hasta la zona de USD 94. Para RICSA, esta dinámica mostró cómo el mercado incorporó una fuerte prima de riesgo durante el conflicto y cómo esa tensión se desarmó apenas apareció una señal de distensión.

Quiénes ganaron con el conflicto

El impacto local se sintió con fuerza en las acciones energéticas argentinas, que lideraron las subas del mercado durante marzo.

Las mayores ganancias estuvieron en el segmento upstream, el más expuesto a la suba del crudo. Vista Energy avanzó 30,71% mensual y YPF trepó 30,60%, impulsadas por el rally del Brent y por su exposición al negocio petrolero.

RICSA destaca que Vista acompañó la suba del crudo apalancada en su alta exposición al shale oil y su estructura de costos competitiva. En el caso de YPF, además del contexto internacional favorable, influyó el fallo favorable de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que eliminó un riesgo de USD 16.100 millones sobre su balance.

El informe también muestra que el efecto positivo alcanzó a otros segmentos de la cadena energética: TGS subió 16,85% en marzo, Transener avanzó 13,47% y Edenor trepó 16,85%, en un contexto de mejora de expectativas sectoriales.

La conclusión de marzo es clara: en un escenario de tensión global, las empresas argentinas más ligadas al petróleo fueron las principales beneficiadas por el shock energético.