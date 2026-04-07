Vaca Muerta: Figueroa destacó que Cutral Co y Plaza Huincul podrán sumarse al proyecto de GNL

El gimnasio está en el parque de la Ciudad y podrán usarlo estudiantes del Colegio Tecnológico de la UTN. (Foto: Gentileza)

La inclusión de Cutral Co y Plaza Huincul en el proyecto de GNL que buscará exportar gas fue una de las definiciones que dejó el gobernador Rolando Figueroa, tras su visita a la ciudad. Lo hizo en la inauguración del gimnasio polideportivo que financió el municipio cutralquense y cuyo uso será compartido entre el colegio tecnológico preuniversitario de la UTN, estudiantes de la carrera de Educación Física y la comunidad.

El gobernador Figueroa estuvo en Cutral Co y participó de la inauguración de la obra que construyó el municipio local. En ese contexto, recordó el origen de la comarca petrolera y sostuvo que nuevamente habrá oportunidades para las dos ciudades. Será a través del proyecto de GNL para exportar el gas neuquino. «Nuevamente Plaza Huincul y Cutral Co vuelven a tomar ese protagonismo en los hidrocarburos», subrayó en su discurso.

Después destacó la importancia de la nueva etapa en la que «ya tenemos que salir por barco a vender el gas, o sea, abasteciendo el mercado de la República Argentina y los mercados regionales». En esta línea indicó que con el gas de Vaca Muerta habrá que salir con la producción por barco. «El barco va a llevar el gas que tiene las cercanías de la comarca, con lo cual tendrá un impacto favorable de acá a cuatro o cinco años», señaló.

Enseguida dijo que de este modo, el gas de Cutral Co y Huincul podrá llegar «a distintos lugares del mundo y para eso tenemos que ser muy competitivos«. En este esquema destacó la importancia de la empresa YPF, y otras operadoras como Pan American Energy (PAE) para «lograr que nuestro gas llegue a distintos lugares del mundo». Figueroa puso especial énfasis en Neuquén que es «un lugar libre de conflicto y que hoy el mundo lo está valorando cada vez más».

El contexto internacional catalogado como «muy difícil», pone de relieve y en «otro plano a Neuquén, a la Patagonia por ser una zona libre de conflictos, una zona con paz social y que es altamente competitiva, a la hora de buscar buenos precios», comentó en rueda de prensa, al finalizar el acto.

El gobernador llegó para la inauguración del gimnasio polideportivo que construyó el municipio con fondos propios y que estará destinado al uso por parte del estudiantado del Colegio Tecnológico Preuniversitario de la UTN.

Las instalaciones también servirán para alumnos del profesorado de Educación Física y desde las 18 en adelante, para la comunidad en general. Está situado en el Parque de la Ciudad, a pocos metros del colegio técnico.

Figueroa repasó las obras destinadas a Educación como la licitación para la construcción de un gimnasio en la EPET N° 1, que es la de mayor matrícula en la provincia, según recordó. Además, de la segunda etapa del IFD N° 14 que ya tiene un 40 % de avance.

Finalmente, dijo que «cuando igualamos las líneas de partida con la presencia del Estado, tratemos de llegar a la meta. Ahora, cuando lleguemos a la meta, sobre todo quienes venimos de las universidades públicas, no nos olvidemos de dónde venimos y no llegando a la meta digamos ahora sálvese quien pueda”.

Junto a Figueroa estuvieron el intendente anfitrión, Ramón Rioseco, que el espacio permitirá atender «todo lo que tiene que ver con educación, con cultura y desarrollo humano». Para el acto también viajó el rector de la UTN, Rubén Soro y asistió el decano de la UTN – FRN- Pablo Liscovsky, entre otros funcionarios.