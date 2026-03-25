El costo de la energía en transición: ¿cómo están cambiando las tarifas y subsidios en el sistema energético argentino?

El informe fue realizado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET). Foto gentileza.

El sistema energético argentino atraviesa una etapa de transformación profunda. Un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP correspondiente a marzo de 2026 muestra cómo la reconfiguración del esquema de subsidios y la actualización de tarifas están modificando el costo de los servicios públicos en todo el país.

Uno de los datos más relevantes es el incremento del peso de las facturas en el gasto de los hogares. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la canasta de servicios públicos alcanzó los $213.557 mensuales, con un aumento del 11,4% respecto al mes anterior.

Este aumento está impulsado principalmente por ajustes tarifarios en todos los servicios, especialmente en el transporte, que representa la mayor proporción del gasto total. El nuevo esquema evidencia un traslado progresivo de los costos hacia los usuarios, en línea con la política de reducción de subsidios.

En este sentido, el informe destaca que actualmente los hogares cubren en promedio el 65% del costo de los servicios, mientras que el Estado financia el 35% restante.

El caso del gas natural refleja que los usuarios residenciales pagan por la totalidad del costo de abastecimiento, con una cobertura cercana al 99% en promedio. Esto implica la eliminación de subsidios directos en el precio mayorista del gas.

La factura promedio mensual de gas para un usuario sin subsidios presenta variaciones según región, consumo y categoría. La estructura del costo también muestra que una parte importante corresponde a distribución e impuestos.

En el caso de la electricidad, el esquema es más heterogéneo. Mientras que los usuarios sin subsidios cubren el costo total de abastecimiento, los hogares con asistencia estatal mantienen bonificaciones parciales, especialmente en los primeros niveles de consumo.

El informe expone que incluso en estos casos la cobertura del costo por parte de los usuarios ha aumentado respecto a 2025, en línea con el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Disparidad tarifaria entre provincias

Según el informe, los valores de la energía eléctrica varían significativamente según la jurisdicción, con casos como Neuquén que presentan tarifas altas, en promedio nacional, mientras que el AMBA continúa con valores relativamente más bajos.

El informe explica que esta dispersión responde a múltiples factores, entre ellos las diferencias en costos de distribución, marcos regulatorios y ritmos de actualización tarifaria en cada región. El resultado es un mapa energético fragmentado, donde el costo de un mismo servicio puede variar ampliamente.

En términos internacionales, Argentina mantiene una particularidad: para consumos bajos, las tarifas eléctricas siguen siendo competitivas en comparación con otros países de la región. No obstante, a medida que aumenta el consumo, los precios se alinean con el promedio sudamericano.

Por otro lado, el informe también analiza la evolución de los subsidios. Si bien en el corto plazo se registran incrementos nominales en algunas partidas, en términos reales se observa una reducción significativa en el gasto estatal destinado a energía, transporte y agua en los últimos meses.

Combustibles

En paralelo, los combustibles líquidos también muestran aumentos. Durante marzo, los precios de naftas y gasoil registraron subas acumuladas cercanas al 15%, en un contexto de presión internacional sobre el precio del petróleo. El impacto de estos cambios se refleja también en la relación entre tarifas y salarios. Según el informe, el gasto en energía representa entre el 3,5% y el 5% del ingreso promedio, dependiendo del nivel de subsidios.

En conjunto, los datos muestran un sistema en transición, donde el objetivo de reducir subsidios y acercar tarifas a costos reales redefine el vínculo entre el Estado, las empresas y los usuarios. El desafío hacia adelante será equilibrar la sostenibilidad fiscal con la accesibilidad de los servicios, en un contexto donde la energía sigue siendo un componente central del costo de vida.