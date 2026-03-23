CERAWeek 2026: Emiratos advierte sobre impacto global del conflicto de Ormuz en los mercados energéticos

El paso concentra una parte significativa del flujo global de energía y materias primas, y su interrupción coincidió con un aumento del 50% en el precio del petróleo en tres semanas.

En el marco del CERAWeek, que se desarrolla en Houston, Texas, el Dr. Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU, Director General y CEO del Grupo ADNOC, Presidente de Masdar y Presidente Ejecutivo de XRG, afirmó hoy que convertir el Estrecho de Ormuz en un arma “es un acto de terrorismo económico con impacto global mucho más allá de los mercados energéticos”.

XGR es uno de los socios estratégico y fundador en el proyecto Argentina LNG junto a YPF y Eni. Aporta capacidad financiera, experiencia técnica en licuefacción y acceso a mercados globales de GNL, acelerando la decisión final de inversión (FID) prevista para 2026.

En su exposición en el CERAWeek Al Jaber, sostuvo que cuando el Estrecho de Ormuz está amenazado, el costo humano se multiplica exponencialmente y las consecuencias alcanzan fábricas, campos y familias en todo el mundo.

El Dr. Al Jaber declaró que “la seguridad energética no es solo un eslogan, es la diferencia entre tener luz o no tenerla”. Subrayó que las arterias críticas del mundo deben permanecer abiertas y que el Estrecho de Ormuz es una de ellas.

“Veintiuna millas de ancho. Veinte millones de barriles al día. Casi una quinta parte del petróleo y gas del mundo. Más de un tercio de los fertilizantes globales. Casi una cuarta parte de los petroquímicos del mundo y cantidades significativas de metales industriales. En resumen, gran parte del oxígeno de la economía global pasa por una sola garganta. Sin embargo, Irán cree que estrangularla es una estrategia aceptable”, afirmó.

Según aseguró, cuando Ormuz es presionado, el impacto se siente de inmediato en todo el mundo. En solo tres semanas, el precio del petróleo ha aumentado un 50%. Esto eleva el costo de vida para quienes menos pueden permitírselo y desacelera el crecimiento económico en todas partes. Desde fábricas hasta granjas y familias, el costo humano aumenta día a día.

“Permítanme ser absolutamente claro: convertir el Estrecho de Ormuz en un arma no es un acto de agresión contra una sola nación. Es terrorismo económico contra todas las naciones. Y ningún país debería poder tomar Ormuz como rehén, ni ahora ni nunca. Y aunque valoramos todos los esfuerzos para estabilizar los mercados y reducir los precios, este no es un problema de suministro. Es un problema de seguridad, y solo tiene una solución duradera: mantener abierto el Estrecho. No podemos salir de esta crisis mediante el comercio”, declaró.

El Dr. Al Jaber enfatizó que los Emiratos Árabes Unidos no buscaron el conflicto y tomaron todas las medidas posibles para evitarlo. “En ADNOC, sufrimos ataques que ninguna empresa civil —y mucho menos una dedicada a suministrar energía al mundo— debería enfrentar. Estamos implementando medidas extraordinarias para mantener a nuestra gente segura y asegurar, en la medida de lo posible, que cada cliente y cada parte interesada reciba lo que necesita”, sostuvo.

Además señaló que la resiliencia de los EAU y de ADNOC no es una reacción, sino el resultado de años de inversión en infraestructura, preparación, planificación a largo plazo y alianzas estratégicas.

«Por eso nuestras relaciones con todos nuestros socios, incluidos los Estados Unidos, perduran. A través de ADNOC, XRG y Masdar ya hemos invertido más de 85.000 millones de dólares en activos energéticos en EE.UU., apoyando la generación de energía, químicos avanzados y empleos en 19 estados”, dijo el Dr. Al Jaber, añadiendo que Estados Unidos ofrece una combinación única de recursos y estabilidad para la inversión.

“Estamos explorando activamente oportunidades en toda la cadena de valor y deseamos ampliar nuestras inversiones en infraestructura clave, desde almacenamiento hasta plantas de licuefacción y regasificación”, expresó.

Dos miradas a futuro

Mirando hacia el futuro, el Dr. Al Jaber dijo que la crisis ha revelado dos visiones muy diferentes: una que busca expandir la inestabilidad y otra que busca promover la prosperidad. Los EAU, añadió, tomaron su decisión hace mucho tiempo.

ADNOC es un grupo líder diversificado de energía y petroquímicos, propiedad total del Emirato de Abu Dabi. Su objetivo es maximizar el valor de las vastas reservas de hidrocarburos del emirato mediante una exploración y producción responsables y sostenibles, para apoyar el crecimiento económico y la diversificación de los Emiratos Árabes Unidos.

“Hemos convertido a ADNOC en una de las compañías energéticas más confiables del mundo, no porque las disrupciones no lleguen a nuestras fronteras, sino porque cuando lo hacen, mantenemos el rumbo. Por eso hemos diversificado cómo producimos energía. Hemos ampliado las rutas que conectan el suministro con los mercados», expresó.

«Hemos integrado todas las fuentes de energía a gran escala. Hemos incorporado tecnología e inteligencia artificial en nuestras operaciones como multiplicador de fuerza que definirá la próxima era de la energía. Y hemos construido una red global de socios que creen que la seguridad energética es una responsabilidad compartida”, agregó.

En su discurso invitó a líderes energéticos a asistir a ADIPEC en noviembre, que se celebrará del 2 al 5 de noviembre de 2026 en el Centro ADNEC. Abu Dabi. el Dr. Al Jaber dijo que los acontecimientos recientes han trazado una línea clara. “Puedes elegir ser arquitecto de estabilidad o espectador de la volatilidad. Y si crees que la colaboración debe prevalecer sobre el conflicto, entonces tu lugar está con nosotros. La estabilidad no ocurre por sí sola; debe construirse de manera deliberada y colectiva», concluyó.