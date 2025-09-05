El GNL de Argentina llega a la feria más importante del mundo

Desde la petrolera de bandera se destacará el rol de Vaca Muerta durante la feria mundial.

El encuentro internacional más importante para el gas natural, el GNL, el hidrógeno y las tecnologías de bajas emisiones, Gastech, comienza el próximo martes en Milán, Italia. El miércoles, YPF expondrá su visión en un panel que compartirá con los principales referentes de la industria mundial.

Gastech es considerado el evento más relevante a nivel global para la industria del gas natural. Nacido como una feria, se transformó en un espacio que combina exposición tecnológica con un ciclo de conferencias de primer nivel.

Allí se definen no solo las tendencias del mercado del gas natural licuado (GNL), sino también los desafíos de la transición energética y el papel del hidrógeno y la captura de carbono en las próximas décadas.

Este año, el evento comenzará el martes y contará con la participación de más de 750 empresas y delegaciones gubernamentales de distintos continentes y la presencia de Diario RÍO NEGRO.

La atención local estará puesta en el miércoles, cuando YPF, representada por su presidente y CEO, Horacio Marín, exponga sobre el futuro del GNL en Argentina y los avances en Vaca Muerta. Es la primera vez que tanto YPF como una empresa argentina, participan del evento como orador.

La participación de Marín se dará junto a la élite de la energía internacional, lo que refuerza el peso que ha tomado la agenda argentina en este rubro.

Entre los oradores destacados estarán Patrick Pouyanné (TotalEnergies), Saad Sherida Al-Kaabi (QatarEnergy), Wael Sawan (Shell), Amin H. Nasser (Saudi Aramco), Claudio Descalzi (Eni) y Mike Wirth (Chevron). La lista refleja la magnitud de un encuentro que combina geopolítica, negocios y tecnología en un mismo escenario.

La presencia de Marín adquiere un valor estratégico ya que el proyecto de GNL argentino busca posicionarse en el mapa mundial como una alternativa confiable de abastecimiento, en un contexto de alta competencia global por el gas. Su participación se dará junto a la élite de la energía internacional, lo que refuerza el peso que ha tomado la agenda argentina en este rubro.

Con una agenda que dedica amplios espacios al hidrógeno, la captura y almacenamiento de carbono (CCUS) y las energías de bajas emisiones, Gastech reafirma la idea del gas natural como combustible de transición. Para Argentina, no solo se trata de un foro de networking, sino de una oportunidad de mostrar al mundo el potencial exportador de Vaca Muerta y la relevancia del proyecto de GNL que busca transformar la matriz energética del país.