El Gobierno compró 13 buques de gas licuado para hacerle frente al invierno

La crisis energética a nivel global, sumada al gravoso escenario que atravesará el país para abastecerse de gas para el invierno 2022 el Gobierno nacional autorizó a Integración Energética Argentina (Ieasa), la ex Enarsa, para la compra de 13 buques más de Gas Natural Licuado (GNL) para el mes de julio. Así, en lo que va del año, compró 31 barcos menos de los 47 que había adquirido a esta altura en 2021.

El Gobierno confirmó la compra de nueve buques de GNL para el puerto de Bahía Blanca y cuatro para Escobar. Según informó La Nación, los precios promedios de la compra rondan los US$ 25, mucho menos a los US$ 40 y US$ 35 de las dos licitaciones anteriores, pero todavía a valores muy lejanos a los US$ 8 a los cuales compró GNL en 2021.

El año pasado, por caso, los 56 barcos que se adquirieron costaron en total US$1100 millones, casi la mitad de lo que se desembolsó en lo que va del año por menos buques, ya que en lo que va del 2022 las importaciones totales de de GNL ya le demandaron 2.000 millones de dólares.

A principios de abril, Argentina acordó pagar por los primeros 8 buques de gas hasta un 440% más que en 2021. Aquella adjudicación fue para abastecer solo la demanda de mayo y la primera semana de junio.

En detalle, en aquella ocasión la exEnarsa adjudicó 5 cargamentos de GNL que se descargarán en la terminal de Escobar y otros 3 para la de Bahía Blanca. Los precios máximos fueron de hasta 39 dólares por millón de BTU en el primer caso y en el segundo de hasta 45 dólares.

La compra de los 13 buques anunciados éste martes, por lo tanto, significa una baja significativa en el precio aunque todavía se mantiene lejos de los números que se registraron en 2021.