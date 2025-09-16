«El contenido de los audios es falso», dijo el Gobierno de Javier Milei sobre el escándalo de las presuntas coimas en Discapacidad

Manuel Adorni confirmó que se eliminó uno de los feriados para los estatales. Foto: archivo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, descartó la veracidad de los audios filtrados en los que el extitular de ANDIS Diego Spagnuolo confesaba un circuito de pedido de coimas de parte del Ejecutivo, y reafirmó en el cargo a los funcionarios involucrados.

“El Presidente ha dejado trascender que todos los funcionarios del Gobierno están confirmados y ratificados. No sólo públicamente, sino en privado también”, destacó en la conferencia de prensa semanal.

En la misma línea, afirmó: “El que efectivamente elige a los funcionarios, al menos los de primera línea, es el Presidente de la Nación. Luego, a los de primera línea les permite libremente elegir a sus funcionarios, de acuerdo a la capacidad de ellos o a cómo ellos se sientan cómodos con las personas trabajando”

“Por lo tanto, no hay nadie que pueda opinar sobre las decisiones del Presidente desde dentro del Gobierno, porque las decisiones del presidente se respetan”, sostuvo luego de que militantes de militantes de Las Fuerzas del Cielo cuestionaran a los armadores Sebastián Pareja y Eduardo “Lule” Menem.

Manuel Adorni remarcó la «plena confianza» de Javier Milei en su gabinete: busca que la Justicia explique porque existen esos audios

Asimismo, remarcó que el mandatario tiene “plena confianza” en su equipo, aunque aseguró que mantiene respeto de «la instancia judicial”.

“Tiene el deseo de que la Justicia termine determinando cuál es la explicación de por qué existen esos audios, si son o no son editados y si, más allá del que el contenido es falso, de punta a punta para entender cuál es un poco la razón de por qué se dijo lo que se dijo”, aclaró.

“El contenido de los audios es falso, pero deberá determinar la Justicia cómo surgieron, de qué manera, si están o si no están editados”, aclaró, y subrayó: “El Presidente no tolera ningún acto de corrupción de ninguna índole, por lo tanto tomará las medidas correspondientes de acuerdo a cómo avanza la investigación. Si hay alguien comprometido con la corrupción, siempre ha sido el Presidente”.