El Gobierno postergó parte del aumento al impuesto a los combustibles que se traslada a la nafta y gasoil

El Gobierno de Javier Milei decidió postergar una parte de la actualización en el impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono. La medida se confirmó este viernes con la publicación del Boletín Oficial.

La suba total en los impuestos iba a empezar a regir a partir de marzo por lo que se esperaba un impacto mayor y directo en los precios de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

El Gobierno postergó el impuesto a los combustibles

Con la decisión del Gobierno, la actualización completa de los tributos pendientes de los años 2024 y 2025 se trasladó para el mes de abril.

En el Decreto 116/2026 publicado este 27 de febrero se recordó que durante marzo se aplicará un incremento parcial en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Según lo detallado para las naftas (sin plomo y virgen), el ajuste será de $17,385 por ICL y $1,065 por IDC.

En el caso del gasoil, el aumento será de $14,884 por ICL y $1,696 por IDC, con un monto diferencial de $8,059 para la zona de influencia de la Patagonia y otras regiones específicas.

La norma señala que la postergación de parte del aumento se realizó con «el objetivo de diferir estos incrementos es continuar estimulando el crecimiento de la economía mediante un sendero fiscal sostenible».

Debido a esto la decisión modifica lo previsto anteriormente en el Decreto 617/2025, que establecía la aplicación de los aumentos remanentes para el inicio de marzo. Según el cronograma establecido por el Gobierno, el incremento total de los montos impositivos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil surtirá efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1 de abril de 2026.

Con información de Noticias Argentinas