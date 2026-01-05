Aumento de combustible 2026: ¿cuánto subieron los precios en comparación al año pasado?

Los aumentos de los precios por litro interanuales variaron entre los 426 y 504 pesos.

La suba de la nafta y el gasoil mantuvo el ritmo durante todo el 2025, a causa de la suba de los impuestos nacionales a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. A continuación, comparamos cuanto aumentaron los precios de los combustibles desde enero del año pasado hasta 2026 en cuatro ciudades de la región: Neuquén, Bariloche, Roca y Viedma.

Tanto 2026 como el año saliente recibieron enero de la misma manera: con la suba de precios en los combustibles. En ambos casos los aumentos radicaron en la suba de los impuestos nacionales sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

Este año la nafta sin plomo y la nafta virgen registraron un aumento fijo de $17,291 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el tributo al dióxido de carbono.

En el caso del gasoil, el incremento fue de $14,390 por litro en el impuesto principal, más $7,792 correspondientes al tratamiento diferencial para determinadas regiones y $1,640 por litro en concepto de carbono. El esquema diferencial alcanzó a las provincias de Río Negro y Neuquén.

Los precios por litro que se mencionarán en cada ciudad se tratan de un promedio, ya que varían levemente entre las distintas estaciones de servicio. En todos los casos los aumentos interanuales variaron entre los 426 y 504 pesos. A continuación, el caso de Neuquén, Roca, Bariloche y Viedma.

Neuquén capital, la más cara de la región

La capital neuquina no solo tiene los precios más altos de la región, sino también el mayor promedio de aumentos. Fue la ciudad donde más subieron la nafta Super y el Infinia Diesel respecto al año pasado.

Super: pasó de $1014 a $1.509.

Infinia: pasó de $1258 a $1.754.

Diesel: pasó de $1257 a $1.758.

Infinia Diesel: pasó de $1501 a $1.968.

Roca, mayores incrementos en diesel e Infinia

Roca tampoco se quedó atrás, ya que se trató de la segunda ciudad de la región donde más se encareció cargar el combustible. Los que más aumentaron fueron el diesel y la Infinia, la que más subió en la región.

Super: pasó de $978 a $1.449.

Infinia: pasó de $1214 a $1.718.

Diesel: pasó de $1200 a $1.699

Infinia Diesel: pasó de $1483 a $1.909.

Bariloche, con las menores subas

En Bariloche lo que más subió fue el diesel, que incluso superó al precio de la Infinia. Es la ciudad con la nafta Super más baja tanto en el precio como en el aumento interanual.

Super: pasó de $978 a $1.427.

Infinia: pasó de $1214 a $1.678.

Diesel: pasó de $1200 a $1.695.

Infinia Diesel: pasó de $1483 a $1.909.

Viedma, mayores aumentos en diesel

La capital rionegrina también tuvo mayores aumentos en el diesel, la que más aumentó a comparación del año pasado. Al igual que en Bariloche, el diesel quedó más caro que la nafta Infinia.

Super: pasó de $972 a $1.421.

Infinia: pasó de $1207 a $1.676.

Diesel: pasó de $1200 a $1.713.