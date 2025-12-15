Integración y transición energética: Mercosur y Chile avanzan en un nuevo modelo de transporte de gas

El modelo de transporte de gas fue desarrollado por OLACDE con la información provista por los países de la región. (Foto: gentileza)

En Santiago de Chile se realizó el taller de la Fase IV del Proyecto Regional de Integración Gasífera, donde se presentó y analizó el nuevo modelo regional de transporte de gas. El evento se llevó a cabo por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y estuvieron presentes integrantes de los países del Mercosur y Chile.

El modelo fue desarrollado por OLACDE a partir de la información provista por los países de la región. Su objetivo es identificar rutas de transporte más eficientes, reducir los costos y mejorar el uso de la infraestructura ya disponible.

Durante el taller que se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, se avanzó en la validación de las hipótesis y datos disponibles, la revisión de la topología del sistema regional de transporte, y el análisis de las restricciones operativas y de planificación.

También se hicieron simulaciones en tiempo real para observar cómo se comporta el modelo de transporte de gas ante distintos cambios como los costos de movilidad, producción o demanda, así como sus efectos en la asignación de flujos y la eficiencia económica del sistema.

En el encuentro se plantearon varias necesidades: ampliar la capacidad de evacuación desde Neuquén, reforzar la infraestructura intermedia para atender las potenciales demandas de Paraguay y Uruguay, y adaptar el modelo a los cambios previstos en el sistema de transporte que Brasil implementará en los próximos años.

En búsqueda de la integración energética regional

La apertura del taller estuvo a cargo de Guido Miaulini, jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE; Luis Felipe Ramos, subsecretario de Energía de Chile; y Mercedes Pedreira, ejecutiva de la Dirección de Integración, Comercio e Inversiones de CAF, quienes destacaron la importancia de la integración regional y de promover un sistema gasífero más eficiente.

En un comunicado, Miaulini destacó que el proceso iniciado en 2023 tuvo avances «muy significativos» y felicitó el compromiso de los países sudamericanos, así como del Mercosur y CAF. «Pudimos construir una alianza con claridad programática y generamos espacios de trabajo técnico conjuntos que nos permiten desarrollar las herramientas necesarias para avanzar hacia la integración energética regional», señaló.

Por su parte, Ramos también señaló que desde el Ministerio de Energía de Chile están avanzando en «acciones concretas para asegurar que la integración se convierta en un pilar efectivo de la transición energética y del objetivo de descarbonización del país».

Por último, Pedreira aseguró que la meta de la alianza de CAF con OLACDE es abordar los desafíos que afrontan de los países de la región, y agradeció el compromiso de las delegaciones que participaron «con la integración regional y una transición energética justa».