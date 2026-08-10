El secreto para que la lavanda no crezca despareja: qué hacer antes de la primavera

Qué hacer con la lavanda en agosto para que crezca compacta y se llene de flores

Agosto marca un momento particular para muchas plantas del jardín. Aunque el invierno todavía no terminó, los días comienzan a alargarse y lentamente se acerca una nueva etapa de crecimiento. Es justamente en estas semanas cuando algunas especies pueden necesitar una intervención para llegar mejor preparadas a la primavera.

Una de ellas es la lavanda, una planta aromática muy elegida por su perfume, sus características flores violetas y su resistencia. Una poda adecuada hacia el final del invierno puede ayudar a mantenerla compacta, favorecer la aparición de nuevos brotes y prepararla para su próxima floración. Sin embargo, no se trata simplemente de agarrar una tijera y cortar.

Por qué agosto puede ser un buen momento para podar la lavanda

Fotos gentileza.-

La lavanda tiende a desarrollar una base cada vez más leñosa con el paso del tiempo. Si nunca se poda, algunas plantas pueden volverse largas, abiertas y perder progresivamente su forma compacta.

Una poda realizada antes de que avance con fuerza el crecimiento primaveral permite eliminar partes deterioradas y favorecer una estructura más ordenada.

El momento exacto, sin embargo, depende del clima de cada región. En lugares donde agosto todavía presenta heladas fuertes y frecuentes, es preferible ser prudente y evitar una poda intensa hasta que disminuya el riesgo de frío extremo.

En zonas más templadas o en ejemplares protegidos, el final del invierno puede utilizarse para comenzar a preparar la planta para la nueva temporada.

Cómo podar la lavanda antes de la primavera

Antes de empezar es importante observar la planta.

La idea no es reducirla drásticamente, sino recortar el crecimiento conservando siempre una parte verde por debajo del corte. Pueden retirarse tallos secos, deteriorados o demasiado largos y darle nuevamente una forma redondeada.

La tijera debe estar limpia y bien afilada para conseguir cortes precisos.

También puede aprovecharse el momento para retirar flores viejas que hayan quedado en la planta y ramas claramente muertas.

Una buena poda busca que la luz y el aire alcancen distintas partes del ejemplar y que, con el regreso de temperaturas más favorables, la planta pueda concentrar su energía en nuevos brotes.

El error que puede arruinar una lavanda

Uno de los principales errores es cortar demasiado abajo y avanzar sobre la madera vieja que ya no tiene hojas ni brotes verdes.

A diferencia de otras plantas que rebrotan con facilidad después de una poda drástica, la lavanda puede tener dificultades para producir nuevos brotes desde sectores muy leñosos.

Por eso, antes de realizar cada corte conviene mirar el tallo: si todavía existe crecimiento verde debajo, hay mayor margen; si solamente queda madera vieja, es mejor ser conservador.

Una poda excesiva puede dejar sectores que nunca vuelvan a cubrirse.

Cuánto hay que cortar

No existe una medida única que sirva para todas las lavandas. Dependerá de la edad, el tamaño, la variedad y el estado general de cada ejemplar.

Como principio general, es preferible realizar una poda moderada que conserve suficiente follaje verde.

El objetivo es conseguir una planta más compacta sin eliminar toda la vegetación activa.

En ejemplares jóvenes, estas podas también ayudan a construir una estructura más tupida. En plantas antiguas y muy leñosas habrá que actuar con mayor cautela, porque intentar rejuvenecerlas de una sola vez mediante un corte extremo puede producir el efecto contrario al buscado.

Qué hacer después de podarla

La lavanda es una planta mediterránea y una de sus principales características es que no tolera bien el exceso permanente de humedad.

Después de la poda no es necesario compensar con grandes cantidades de agua. El suelo debe drenar correctamente y el riego debe ajustarse a las condiciones ambientales.

También necesita buena exposición a la luz. Una ubicación soleada favorece su desarrollo y posteriormente su floración.

Con la llegada de jornadas más cálidas comenzarán a aparecer nuevos crecimientos. Es allí cuando podrá observarse cómo responde el ejemplar al corte realizado durante el final del invierno.

¿Se puede podar una lavanda que está en maceta?

Sí. Los mismos principios generales se aplican a las plantas cultivadas en recipientes.

En este caso hay que controlar especialmente el drenaje de la maceta, ya que la acumulación de agua alrededor de las raíces puede perjudicar seriamente a la planta.

Agosto también es una buena oportunidad para revisar el estado general del ejemplar: observar si el recipiente quedó demasiado pequeño, comprobar que los agujeros de drenaje no estén obstruidos y retirar material seco acumulado.

Si fuera necesario realizar un trasplante, conviene evitar combinar demasiadas intervenciones agresivas al mismo tiempo sobre una planta debilitada.

La clave para conseguir más flores en primavera

La poda puede contribuir a conseguir una lavanda compacta, saludable y con abundantes brotes, pero no es el único factor que determina la cantidad de flores.

La planta necesita principalmente suficiente sol, buen drenaje y un manejo cuidadoso del agua. Un suelo permanentemente empapado o una ubicación con poca luz pueden afectar su desarrollo aunque la poda haya sido correcta.

Tampoco conviene abusar de fertilizantes ricos en nitrógeno buscando acelerar su crecimiento, ya que pueden favorecer el desarrollo de hojas y tallos sin necesariamente traducirse en una mejor floración.

El objetivo durante agosto es sencillo: ordenar la planta, eliminar lo que ya no sirve y conservar suficiente crecimiento verde para que pueda responder cuando llegue la primavera.

Si se respeta esa regla, la lavanda estará preparada para comenzar una nueva etapa de crecimiento y volver a llenar el jardín de sus características flores y perfume.