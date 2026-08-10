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25 min cronometro
Yo Como

Sopa cremosa de zapallo, ideal para una jornada fría

Un plato bien casero y con pocos ingredientes, además de sabroso. La sugerencia es de @cocinerosarg.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
25 min cronometro
Yo Como

Sopa cremosa de zapallo, ideal para una jornada fría

Un plato bien casero y con pocos ingredientes, además de sabroso. La sugerencia es de @cocinerosarg.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

calabaza: 1

ajo: 1 cabeza

tomillo: c/n

sal y pimienta: a gusto

cebolla: 1

jengibre fresco rallado: a gusto

caldo: c/n

crutones: c/n

Preparación

Cortar la calabaza al medio y llevarla a una placa para horno junto con la cabeza de ajo. Condimentar con tomillo, sal y pimienta, y cocinar hasta que esté bien tierna.

Mientras tanto, rehogar la cebolla picada en una cacerola. Sumar el jengibre rallado y cocinar un minuto más.

Retirar la pulpa de la calabaza y los dientes de ajo asados. Agregarlos a la cacerola. Incorporar caldo hasta cubrir la preparación y cocinar unos minutos para integrar los sabores.

Procesar todo hasta obtener una sopa bien lisa y cremosa. Servir bien caliente con crutones por encima… ¡y a disfrutar!


Temas

Alimentación

comidas caseras

Cómo hacer

Frío

Gastronomía

Receta fácil

sopas

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