Sopa cremosa de zapallo, ideal para una jornada fría
Un plato bien casero y con pocos ingredientes, además de sabroso. La sugerencia es de @cocinerosarg.
Sopa cremosa de zapallo, ideal para una jornada fría
Un plato bien casero y con pocos ingredientes, además de sabroso. La sugerencia es de @cocinerosarg.
Lista de Ingredientes
calabaza: 1
ajo: 1 cabeza
tomillo: c/n
sal y pimienta: a gusto
cebolla: 1
jengibre fresco rallado: a gusto
caldo: c/n
crutones: c/n
Preparación
Cortar la calabaza al medio y llevarla a una placa para horno junto con la cabeza de ajo. Condimentar con tomillo, sal y pimienta, y cocinar hasta que esté bien tierna.
Mientras tanto, rehogar la cebolla picada en una cacerola. Sumar el jengibre rallado y cocinar un minuto más.
Retirar la pulpa de la calabaza y los dientes de ajo asados. Agregarlos a la cacerola. Incorporar caldo hasta cubrir la preparación y cocinar unos minutos para integrar los sabores.
Procesar todo hasta obtener una sopa bien lisa y cremosa. Servir bien caliente con crutones por encima… ¡y a disfrutar!
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