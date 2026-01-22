El parque eólico Las Campanas busca incorporarse al mercado eléctrico nacional en 2026

La futura central eólica se integraría al sistema eléctrico a través de una nueva estación transformadora y su vinculación con El Chocón, uno de los puntos más relevantes del Comahue. Archivo Florencia Salto

El inicio de 2026 trajo novedades para el sector energético del sur argentino. La firma Akros, a través de su subsidiaria Parque de Energía Eólica Las Campanas S.A. (PELC) presentó ante las autoridades nacionales la solicitud para ingresar al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como generador, con una potencia declarada de 185 megavatios, correspondiente a su parque eólico en desarrollo en la provincia del Neuquén.

La presentación quedó formalizada ayer, 20 de enero, con su publicación en el Boletín Oficial , lo que marca un avance concreto en el recorrido administrativo del proyecto. Este paso habilita la evaluación del emprendimiento dentro del esquema regulado del mercado eléctrico y lo acerca a su futura integración al sistema nacional.

El parque se encuentra ubicado en el departamento Picún Leufú y prevé conectarse al Sistema Argentino de Interconexión mediante una infraestructura propia. El esquema técnico contempla una vinculación en 33 kV a la nueva Estación Transformadora Las Campanas, que quedará bajo la órbita del ente provincial de energía neuquino.

Desde allí, la energía producida será evacuada hacia la Estación Transformadora El Chocón, en el nivel de 132 kV. Esta conexión no pasa inadvertida dentro del sector, ya que El Chocón es uno de los nodos más sensibles del sistema eléctrico regional, clave para la articulación de flujos entre Neuquén, Río Negro y los grandes centros de consumo.

Como ocurre en estos procedimientos, la autoridad energética estableció un plazo acotado para la presentación de observaciones por parte de otros actores del mercado. Se trata de una instancia técnica habitual, pero relevante, especialmente cuando los proyectos buscan conectarse en puntos de alta concentración de generación.

Aunque el parque se emplazará del lado neuquino, su desarrollo tiene implicancias regionales. La elección del corredor eléctrico de El Chocón vuelve a poner en foco la discusión sobre la capacidad de transporte disponible en el Comahue y la necesidad de acompañar el crecimiento de la generación renovable con inversiones en redes.

El impacto ambiental de Las Campanas

Durante 2025, Las Campanas atravesó etapas previas que incluyeron estudios ambientales y procesos de consulta pública en su zona de influencia. Ese trabajo previo permitió ordenar aspectos técnicos y sociales que hoy se reflejan en el avance administrativo concretado en este comienzo de año.

Según el Estudio de Impacto Ambiental, el parque se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) con una potencia 185 MW. Esta se alcanzará a través de la operación de 31 aerogeneradores modelo Vestas V162, de 6 MW cada uno y con 25 metros de altura de buje. Cada pala mide casi 80 metros (79,3 m)

El pedido de ingreso al MEM se inscribe en un escenario más amplio de reactivación de proyectos eólicos en la Patagonia, impulsado por el potencial de viento de la región y por la búsqueda de diversificar la matriz energética nacional. En ese marco, Las Campanas aparece como una de las iniciativas de mayor escala en evaluación.

Si logra completar el proceso sin objeciones, el parque eólico se sumará al conjunto de centrales que refuerzan el perfil renovable del sur argentino. Al mismo tiempo, su avance obligará a seguir de cerca la evolución del sistema de transporte eléctrico en un nodo que ya concentra buena parte de la generación del Comahue.