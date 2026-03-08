Mojtaba Khamenei fue designado nuevo líder de Irán, en medio de las amenazas de Donald Trump e Israel

Mojtaba Khamenei, de 56 años y segundo hijo del asesinado Alí Khamenei, ha sido elegido como nuevo ayatolá y jefe supremo espiritual de Irán, según se anunció esta noche en la televisión estatal de ese país.

Antes de la confirmación oficial, miles de partidarios del sector chiita iraní se manifestaron en las calles para celebrar la designación, con grandes portarretratos con la imagen de Mojtaba Khamenei.

Será, de este modo, el tercer ayatolá desde la revolución islámica de 1979, comandada por Ruholla Khomeini, a quien luego de su muerte en 1989 sucedió en ese cargo Alí Khamenei.

Qué se sabe del nuevo líder de Irán

Mojtaba Khamenei, de bajísimo perfil público durante el mandato de su padre, es considerado durante mucho tiempo una de las figuras más influyentes dentro del sistema gobernante de Irán, a pesar de que rara vez apareció en público ni ocupó cargos políticos.

Fue durante años miembro de la poderosa Guardia Revolucionaria Islámica que influyó en su nombramiento ahora por parte de la Asamblea de Expertos.

El nuevo líder espiritual mantuvo fuertes vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y tuvo gran influencia dentro del régimen durante los 36 años de mandato se su padre.

Amenazas de Trump e Israel ante el anuncio de un nuevo líder en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que el nuevo líder supremo de Irán «no durará mucho» sin su aprobación, después de que las autoridades iraníes anunciaran que la Asamblea de Expertos había elegido al sucesor de Alí Jamenei.

En el noveno día de guerra, la Asamblea de Expertos de Irán afirmó que los clérigos encargados de elegir al máximo dirigente del país lograron un consenso, pero no reveló el nombre del líder que sucederá al ayatolá Jamenei.

Jamenei, de 86 años, murió el 28 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos e Israel que desató la guerra que ahora se extiende por Medio Oriente y más allá de la región, y que agita los temores de una crisis energética global.

En la última semana, circularon varios nombres para ese puesto, reservado a un religioso, incluido el de su hijo, Mojtaba Jamenei de 56 años, considerado una de las personalidades más influyentes.

«Tendrá que obtener nuestra aprobación», declaró Trump a ABC News. «Si no la obtiene, no durará mucho», sentenció.

En cualquier caso, Israel ya anunció que el nuevo líder será «un objetivo», tras el ataque que acabó con la vida del ayatolá que estuvo al mando de Irán desde 1989.

