El sector hidroeléctrico reclama una reunión con Nación

El presidente de Emprendimientos Hidroeléctricos del Neuquén (Emhidro) y referente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Elías Sapag, aseguró que solicitaron una reunión con la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, para conocer la postura que el gobierno tiene en cuanto al vencimiento de las concesiones de las represas pero también por un reciente informe de transición energética en el que el sector no fue considerado.

“Estamos pidiendo reunión con la nueva secretaria de Energía de la Nación. No hemos podido tener reuniones con los dos primeros secretarios de Energía de este gobierno y estamos pidiendo esta reunión para poder definir qué es lo que van a hacer con la renovación de los contratos y otros temas”, aseguró Sapag.

Es que las señales de alerta en el sector de las hidroeléctricas se volvieron a encender la semana pasada cuando las empresas Enel y Deloitte presentaron el documento denominado “Hoja de ruta de la transición energética en Argentina”, en una presentación que contó con la presencia y el apoyo de Royón.

“Hemos mirado este plan sin que nos hayan invitado a verlo o a analizarlo, pero estamos muy preocupados porque la transición energética planteada no contempla a la hidroelectricidad como un elemento de energía limpia, firme y necesaria para la república”, sostuvo el también referente local en el proyecto Chihuido.

El alerta del sector se debe a que según explicó Sapag, “en ese programa se disminuye la energía hidroeléctrica del 26 al 8%, incrementando las energías solar y eólica al 75%”.

“A mí me parecen muy bien las energías renovables y las baterías, pero no son energías firmes, que significa que cuando no hay sol o no hay viento no hay energía y hay que salirla a buscar a otra parte a los costos que ya sabemos que ocurre”, sostuvo.

Sapag remarcó que “a diferencia de esto, en la región del Comahue tenemos represas de altura, regulamos el agua, guardamos agua y cuando el mercado eléctrico lo necesita se despachan esas turbinas en 3 minutos, no como una térmica que tarda 30 ó 45 minutos”.

El referente del sector enfatizó que la energía hidroeléctrica “es energía limpia y energía firme, y es necesario resolverlas porque también resuelven nuestros problemas de seguridad, de la vida y los bienes de los habitantes, y también en épocas de sequías como las que tenemos que llevamos 15 años de sequía en el Limay y 13 en el Neuquén, podemos abastecer a las ciudades, al riego que es fundamental porque son 60.000 hectáreas, y a la industria dentro de las cuales está Vaca Muerta y a la vez generar energía limpia y firme”.

Los vencimientos de las concesiones de las represas

Uno de los puntos que más preocupa al sector hidroeléctrico es el vencimiento entre agosto y diciembre del año que viene de las concesiones de cinco de las seis represas que conforman el Comahue: Alicurá, El Chocón, Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

“Queremos saber, como dueños del agua que son las provincias, qué es lo que pretenden hacer con los vencimientos: si prorrogar las concesiones, si hacer una nueva licitación, si se la van a entregar a una empresa nacional o, como pretenden Río Negro y Neuquén, que se haga una empresa sociedad anónima entre Nación, Río Negro y Neuquén que administre las represas que están en nuestra cuenca a los efectos de poder compatibilizar la necesidad del país de energía, con las necesidades de agua y la construcción de presas en nuestra región”, planteó.

Hay 3 comisiones. “Está la de Río Negro y Neuquén, que es la que ya dio su opinión de hacer una empresa mixta tripartita entre provincias y Nación, con un precio de la energía suficiente para pagar la operación, mantenimiento, seguros, y una ganancia para volcarla en un fideicomiso para la construcción de represas y con una concesión a 10 años que de seguridad jurídica”, enumeró Sapag.

Luego señaló “está la comisión que conformó Nación (ETAC) que lo único que está mirando es antecedentes de lo que pasó en estos 30 años, es decir en qué estado se encuentran las represas, y para eso están la AIC con el Orsep Comahue, el órgano de seguridad de presas”.

“Sabemos que nuestras represas están en perfecto estado de seguridad y de funcionamiento y también que sus turbinas están en buen estado para seguir funcionando», indicó y agregó que «esta comisión que quiere evaluar para atrás está pasando de cierta manera sobre la autoridad de los órganos de control. Ellos hablan del pasado, nosotros queremos hablar del futuro”.

Y destacó que “en el pedido de reunión con Royón están estos y otros temas como el plan hidroeléctrico de Neuquén que es el más importante de la república con la posibilidad de proyectos para licitar por 2000 MW y casi 8500 GWh. Esperemos que nos sienten como pares a las provincias y no como convidados de piedras que es una de las cosas que más nos preocupa”.