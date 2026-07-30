La broma de Colapinto sobre su relación con los pilotos de Fórmula 1: «Los odio a todos»

Franco Colapinto cerró la primera parte de la temporada tras el 15° lugar en el Gran Premio de Hungría. Luego de la carrera del pasado domingo, el argentino realizó dos jornadas de pruebas en Budapest y ya se encuentra disfrutando el receso de verano de la Fórmula 1.

En las últimas horas, se publicó una entrevista distendida que protagonizó Franco con Amelia Dimoldenberg, comediante británica. La charla fue grabada mientras daban vueltas al circuito de Barcelona-Cataluña.

Colapinto junto a Dimoldenberg, comediante británica.

El piloto de Alpine fue consultado sobre su bebida preferida y no dudó: «Mate. Bebo eso todo el día. Estoy obsesionado. Soy adicto«. Y luego describió el sabor: «Es como un té, pero muy fuerte. Capaz que te gusta más que esos tés ingleses», le dijo a la entrevistadora. Además, ironizó que también lo toma cuando esta arriba del auto: «Sí, lo tengo cuando estoy manejando. Tengo una bombilla.

Luego, expresó que no tenía cábalas pero reveló cómo es su rutina al subirse al monoplaza: «Me subo al coche por el lado derecho, me pongo primero el guante derecho y luego la bota derecha«.

Más adelante, contó que su actividad favorita es comer y que procura dormir aproximadamente nueve horas para mantenerse descansado durante los fines de semana de carrera

Además, manifestó cómo es su relación con los demás pilotos. Primero bromeó: «Los odio a todos», pero después aclaró: «Me llevo bien con Alex (Albon), él fue mi primer compañero de equipo. Gabi Bortoleto, somos los dos latinoamericanos y muy cercanos. Y con Kimi (Antonelli) también». La particularidad es que no nombró a su actual compañero Pierre Gasly, con quien atraviesa su segunda temporada en Alpine.

Luego de la pausa tradicional de la Fórmula 1, el próximo objetivo de Colapinto será el Gran Premio de Países Bajos, que se realizará desde el 21 al 23 de agosto. Allí, buscará volver a sumar en un A526 que bajó considerablemente el rendimiento en las últimas carreras.