Emilio Apud: «Neuquén está bendecida en energía, pero está en un estado de mediocridad»

El ex secretario de Energía, Emilio Apud visitó Neuquén para hablar sobre el potencial de la región del Comahue en materia energética. Subrayó que la provincia «es un territorio bendecido en cuanto a energía, pero no se están haciendo las cosas como para salir del estado de confort y de mediocridad en cuanto al potencial que tiene».

«Es un potencial inmenso. Por ejemplo, en hidrocarburos es casi la mitad de todo lo que se produce en el país. En la actualidad se aprovecha menos del 7% del potencial de Vaca Muerta. Es decir, se puede hacer lo que se quiera, pero no en el tiempo que se quiera, porque la transición energética a nivel mundial está marcando una agenda para dejar de usar combustibles fósiles», explicó en diálogo con Energía On.

A la vez, Neuquén tiene destacados recursos renovables como el eólico, el solar y desarrollos de energía hidroeléctrica. «Es un territorio bendecido en cuanto a energía, pero no se están haciendo las cosas como para salir del estado de confort y de mediocridad en cuanto al potencial que tiene», subrayó.

Sin embargo, más allá de este potencial, «la provincia de Neuquén va a tener que hacer un cambio muy importante en el uso que hace de las regalías. Si dentro de 40, 50 años no se usa más el petróleo, ¿De qué vive la provincia? Como Venezuela y Nigeria, no invierten en proyectos transgeneracionales, que sean para el futuro, se lo patinan en gastos corrientes«, marcó.

En el corto y mediano plazo es necesario invertir en infraestructura para facilitar la producción hidrocarburífera, «pero también de otros recursos que están adormecidos por falta de infraestructura, como es el turismo en Neuquén. Tiene de todo, pero la infraestructura no acompaña», explicó.

Apud llegó a Neuquén para participar hoy de la charla «El potencial energético del Comahue» en la que también participará el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro. El encuentro será hoy a las 19 en el Hotel del Comahue y es organizado por la Fundación Friedrich Naumann, Progreso y Libertad, Impacto Económico y con la adhesión de Clusterciar.

Apud sobre Vaca Muerta: «No tenemos inversión privada y el Estado no tiene plata para invertir»

Según Apud, el desarrollo energético de Vaca Muerta depende no solo de Neuquén, sino también de Nación. En los últimos 20 años, «fue caracterizada por un populismo energético, intervencionismo del Estado en las actividades de la energía, lo que desalentó la inversión del sector privado. Entonces nos vemos ahora en un dilema: no tenemos inversión privada y el Estado no tiene plata para invertir«, indicó.

Por eso, el exfuncionario durante el gobierno de Fernando de La Rúa en 2001 explicó que hay que cambiar el paradigma. «Durante estos últimos 20 años el kirchnerismo prácticamente fue tocando cada vez más la independencia del sector privado«, señaló. Comentó que si se evalúa una inversión, no se puede tener en cuenta el precio del barril internacional porque depende «del humor del gobierno de turno».

Después, señaló como factor clave la macroeconomía: «si no se resuelve el tema del multi-tipo de cambio, que no haya libre disponibilidad en las utilidades, es difícil que alguien venga. Cuando empezás a tener beneficios, te dicen que no los podés sacar del país, o podés, pero a un tipo de cambio que no es real».

En cuanto a la Provincia, «es como si estuviera gastando un billete de lotería que no se sabe si se ganó: pone requisitos a las empresas como el Compre Neuquino y tomar mano de obra local. Pueden hacer eso si nos resignamos al presente del sector, pero si querés ser competitivo internacionalmente, el precio final te lo ponen afuera y si no llegas a ese precio en el yacimiento, o cuando salís de la provincia, quedas afuera», marcó.

El último factor clave para el desarrollo «es recuperar la confianza de los inversores en Argentina. En estos momentos nadie viene a invertir al país. Es uno de los países con menos inversión directa extranjera», comentó.

Apud de cara al balotaje: «El gobierno de Massa no me da ninguna esperanza»

El ex funcionario fue tajante respecto a la candidatura a presidente del actual ministro de Economía, Sergio Massa de cara al balotaje del 19 de noviembre. «Yo me baso en la realidad. En los cuatro gobiernos kirchneristas ha estado el candidato Massa de distintas formas. Si viene un quinto gobierno, no veo posibilidad de que las cosas cambien, salvo que se produzca un milagro. Fueron cuatro gobiernos que han sido intervencionistas y que han llevado al sector casi al colapso«, subrayó.

Un futuro gobierno de Massa «no me da ninguna esperanza por todos los compromisos que tiene, sobre todo por el apoyo del kirchnerismo aunque ahora no aparezca. No sé si va a tener algún grado de libertad por más que tenga las intenciones de cambiar la tendencia», remarcó.

En cuanto a Javier Milei, «es un gran signo de interrogación, por lo menos no tiene pasado. Promete muchas cosas que son necesarias para hacer dentro de la economía argentina y dentro de la energía, pero hay que ver el timing y como las puede llevar a la práctica en una sociedad que es compleja», expresó.

La complejidad de la sociedad se la adjudicó a «70 años de muchos derechos y pocas obligaciones. Un cambio de paradigma significaría achicar al Estado, que el sector privado tenga más oportunidades, respetar las instituciones, dar seguridad jurídica y si logras ese milagro, en cinco, diez años explota la Argentina y Neuquén aún más«.

Apud sobre las concesiones hidroeléctricas: «Meter a las provincias o a Nación a administrarlas sería parasitario»

Sobre la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue cuyo vencimiento se prorrogó por 100 días, Apud subrayó que «en el caso de las centrales hidroeléctricas, meter a las provincias o a Nación a administrar en los próximos 20, 30 años la operación y mantenimiento de las centrales sería parasitario, completamente innecesario».

Para él, ni Neuquén ni Río Negro tendrán chances de quedarse con las concesiones «aunque gane Massa porque Nación es la dueña de los activos. El río es de las provincias, por eso cobra el uso del agua».

Para resolver la situación, Apud consideró que la forma más acertada es un año de extensión a todas las concesiones que vencen ahora. En ese periodo, llamaría a concurso una consultora nacional o internacional para que defina el estado de las instalaciones y qué inversiones son necesarias tanto en obras civiles como electromecánicas para ampliar la vida útil de las hidroeléctricas unos 25, 30 años más.

«Ahí saldrá que es necesaria una inversión de infraestructura. A cada empresa se les presenta la inversión que hay que hacer y se les pide que coticen cuánto es el kWh de acá a 20 años y cuánto es de operación y mantenimiento en determinada cantidad de años. El que cotiza el kW más barato se lleva la concesión. A los políticos no les gusta eso porque tiene menos cargos», expresó.