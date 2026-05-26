Crecen los bloqueos y se profundiza la crisis de abastecimiento en Bolivia

Se agrava la crisis de abastecimiento en Bolivia por el aumento de bloqueos.

La crisis social y política en Bolivia sumó este martes un nuevo capítulo de tensión con el fuerte aumento de bloqueos en rutas y carreteras de todo el país. Según informó la Policía Boliviana, ya se registran alrededor de 150 puntos de corte, una cifra que refleja el agravamiento del conflicto y que profundiza los problemas de abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos.

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, confirmó que el departamento de La Paz es el más afectado por las protestas y advirtió sobre el impacto que los bloqueos generan en toda la población.

“Se tienen unos 150 bloqueos a nivel nacional. Los bloqueos afectan a toda la población del país”, expresó el jefe policial, al tiempo que pidió a los manifestantes habilitar corredores humanitarios para garantizar el traslado de oxígeno, combustibles y alimentos.

Sin embargo, las cifras difundidas por la Policía contrastan con los datos oficiales de la Administradora Boliviana de Carreteras, que durante la jornada reportó entre 60 y 70 puntos de corte, principalmente concentrados en el oeste del país.

Las protestas ya llevan cuatro semanas consecutivas y reúnen a distintos sectores sociales vinculados a la Central Obrera Boliviana, junto a organizaciones campesinas, indígenas, mineras, fabriles y juntas vecinales que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

En medio del conflicto, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que más de 1.600 camiones cisterna permanecen varados en rutas que conducen a la planta de Senkata, ubicada en la ciudad de El Alto, uno de los principales centros de distribución de combustibles del país.

La empresa estatal advirtió que los cortes dificultan seriamente el abastecimiento y anunció medidas temporales para administrar el combustible disponible mientras continúan las negociaciones para liberar las rutas.

A esto se sumó la preocupación de la Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos de La Paz, que alertó sobre una paralización casi total en la distribución de combustibles y describió un escenario crítico para el suministro regional.

Uno de los focos más conflictivos se registró en Parotani, a unos 40 kilómetros de Cochabamba, sobre la ruta troncal que conecta el occidente boliviano con los corredores hacia el Pacífico. Allí, las fuerzas de seguridad realizaron un operativo parcial de desbloqueo para permitir el paso de transporte pesado y cisternas.

El procedimiento derivó en nuevos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Según las autoridades, los protestantes arrojaron piedras y explosivos caseros contra los uniformados, que respondieron utilizando gases lacrimógenos para avanzar sobre la zona.

Mientras tanto, en las calles de La Paz continúan las movilizaciones y el paro del transporte público volvió a colapsar el centro de la ciudad. La incertidumbre política y el desgaste social crecen día tras día en un país que enfrenta una de las crisis más tensas de los últimos años.