Caída de los bonos soberanos y subió el riesgo país a 1311 puntos: lo vinculan al rechazo a los vetos

Este jueves las operaciones en el mercado se registran fuertes caídas para los bonos globales argentinos denominados en dólares. Además, el riesgo país, medido por el EMBI+ de JP Morgan, sumó 11 puntos y ahora se ubica en 1.311 unidades, El miércoles el Gobierno de Javier Milei sufrió en Diputados el revés de los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

Caída de bonos y el análisis de especialistas que lo vinculan al revés en el Congreso

Desde Infobae reflejaron las bajas que hubo de los precios globales en el comienzo de esta jornada. El Global 29 cotiza a 21,43 y 69,12, el Global 30 a 20,25 y 65,38, el Global 35 a 16,11 y 51,45, mientras que el Global 38 registra 17,12 y 54,53. En tanto, la serie el Global 41 con 15,55 y 48,68, y el Global 46 con 15,79 y 50,35. Se trata de caídas entre el -1,71% y el -2,34%.

«La reacción del mercado refleja la lectura de que el Gobierno perdió capacidad de imponer su agenda legislativa, lo que genera dudas sobre la sustentabilidad política de su programa económico«, sostuvo un operador del mercado al medio de Buenos Aires sobre lo ocurrido este jueves.

Por su parte, la consultora Outlier también hizo un análisis sobre la agenda y las últimas sesiones en el Congreso. «El revés legislativo refleja la dificultad del oficialismo para alinear aliados, pese a intentos de negociación con gobernadores. La votación fue acompañada por una fuerte movilización social. Se espera que el Senado habilite la sesión especial la semana que viene y también rechace los vetos, profundizando la tensión política, con impacto potencial sobre la agenda fiscal, ya que estas dos normativas se sumarían a la aún no promulgada ley de emergencia en discapacidad”, expuso.

Luis Caputo sostuvo que el Congreso busca «romper el equilibrio fiscal»

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la sesión que habrá este jueves en el Senado. Tendrá como tema central de debate el veto del presidente a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

“El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, señaló en X.

Afirmó que “solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”.

“Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, expresó el titular de Hacienda.